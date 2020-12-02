高雄市旗山農會與高雄市政府農業局攜手推廣「赤腳行旗山 香蕉好食節」活動，將在本周末登場，不僅帶領大家認識香蕉故鄉，也讓您認識香蕉創意料理，歡迎大家到旗山品嘗香蕉蛋捲、香蕉脆片等，走訪旗山，體驗多元的香蕉殿堂。

自1942年保存至今的旗山碾米廠，除了穀倉完整保存，展示傳統木造機具及全台唯一地下隧道式米粒輸送帶，隨著建築修復完工，十大米倉空間妝點出農村特色好玩又好拍。

此次活動也結合台灣香蕉研究所及在地文創團體，帶領民眾一步一腳印走過武德殿、天后宮、旗山老街、旗山火車站之後再停留於碾米廠，「赤腳行旗山、香蕉好食節」讓全台民眾親眼見證旗山之美。

12月5日旗山農會將同時舉辦「旗山香蕉品質評鑑競賽」，以評鑑出旗山最優質的香蕉為目標，鼓勵果農生產優質香蕉，提升在地農產品牌形象。

另有徵選各種香蕉創意料理，帶領全國民眾一起來品嚐你沒吃過的「香蕉湯、香蕉包、香蕉披薩」，全新滋味挑戰饕客們的味蕾。

旗山農會輔導商家研發香蕉乖乖、香蕉蛋糕、香蕉脆片、香蕉蛋捲等香蕉加工品，讓鮮果改以保存期較長的伴手禮呈現，讓大家能夠品嘗香蕉創意美食。

(中時 )