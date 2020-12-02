想要升級到5G手機，但覺得普遍都滿貴的嗎？或許是為了加速5G手機普及，據傳三星Galaxy S21系列的價格，可望比2020年的Galaxy S20系列親民不少，對於消費者要入手新機，假設傳聞屬實，絕對是正面的消息。

《Android Headline》引述來自韓國Naver網站上網友分享的訊息，三星Galaxy S21系列的價格，相比Galaxy S20系列更為低廉。該網友指出入門的Galaxy S21價格落在US$850~$899 之間，比Galaxy S20 US$999的價格降低不少。而Galaxy S21+價格則推測落在 US$1050~$1099 之間，也比Galaxy S20+的US$1199更便宜。而Galaxy S21 Ultra則預計是 US$1250~$1299，比Galaxy S20 Ultra的US$1399也更低一些。

消息來源指出，這項價格資訊還在討論中，並未底定。換句話說，發表當時很可能官方會公布不一樣的價格。從目前推測的價格是以價位帶的方式呈現，某個角度也代表三星很可能正就此事積極討論，還沒有定案。

至於三星為何有意調降旗艦級手機的價格，原因至少有兩個。第一，蘋果剛推出的iPhone 12系列，其中iPhone 12 64GB壓在799美元（沒有電信商補貼的話則是829美元），給了對手不少壓力。第二，在疫情陰霾下，非民生必要支出消費者們恐怕都會考慮再三，這也是今年市調機構統計手機銷量略比2019年下滑的主因之一。為了讓費心研發的手機能順利獲得消費者青睞，選擇降低價格絕對是有效的方法之一。

此外，今日高通正巧也發表了新一代旗艦晶片Snapdragon 888，在首批支援的廠商中，三星並未名列其中，很耐人尋味。如果三星Galaxy S21系列真的沒有選用高通的旗艦晶片，那麼價格能明顯降低，也就其來有自。當然，消費者是否會願意入手非高通晶片的三星旗艦手機，那是另外一個三星要嘗試說服消費者之處。

據傳三星Galaxy S21系列發表的時間點，預計會落在2021年1月，相比過往都會落在年初2月份的時間點，提早了不少。這樣的緣故是否是為了壓縮對手的產品生命週期，還是只是三星內部研發手機的時程有所調整，仍難下定論。隨著發表時間的提早，Galaxy S21系列也預計在2月就能提早上市，讓有興趣的消費者可以在農曆年前後就有機會購入新機，熱鬧過新年！

(科技)