高雄市長陳其邁今天(2日)上任滿百日，進議會質詢時持續進行萊豬攻防戰。未料同黨的市議員黃明太為了挺萊豬，竟脫口說出「高收入不會買美豬，是給窮人多一個選擇」。

黃明太認為，最近美豬議題被過度炒作，並以蔬菜水果殘留農藥為例，「不是說有驗出農藥殘留，我們就不吃台灣的蔬菜水果吧」，他說，應以同樣標準來看美豬，「最近被這些立委、議員嚇到不敢吃豬肉，而且也替美國人煩惱，如果像這樣，為了吃這個豬肉，不知道美國人死多少人了」。

民進黨高雄市議員黃明太語出驚人，表示進口萊豬是給窮人多一個選擇 (圖／資料照、林瑞益攝)

黃明太說，台灣是自由貿易國家，總不能人家跟我們買東西，我們卻不買人家的產品。他表示，美豬進口，高收入的人不會去吃，不過可以給貧困、經濟條件不好的人多一個選擇，而政府也不會強迫他們去吃。

消息傳至PTT後，鄉民傻眼狂罵：「原來政府的照顧弱勢就是要他們吞萊豬」、「民進黨認證，萊豬是給窮人吃的」、「原來萊豬是給台灣的低端人口吃的，難怪高雄要放這麼鬆」、「誠實給推 然後我們看看台灣多少人會被偷餵美豬」、「窮人該死啊，可憐」、「民進黨也懂怎麼淘汰低端人口？」、「不愧是號稱本土政黨的，這麼照顧台灣窮人」、「真感動，民進黨隨時都在想辦法照顧窮人」。

(中時新聞網)