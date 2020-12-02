譚力詩站上舞台展現自信。（譚力詩提供)

譚力詩自談自唱創作「天鵝」喻自我寫照。（譚力詩提供)

擁有甜美外型、穿透力十足的嗓音，創作才女譚力詩11月28日舉行新專輯「Love is in the air」簽唱會，療癒歌聲讓台下觀眾聽的如痴如醉，被問到新專輯裡最愛的歌曲，譚力詩透露最愛自創曲「天鵝」更坦言這首歌就像自己的生命寫照。

「我以前是自卑的女生，就像醜小鴨，但現在我覺得自己像天鵝，能展翅高飛，相信自己獨一無二。」褪下台前的光鮮亮麗，譚力詩坦言過去的自己沒有自信，甚至有些自卑，她說：「小時候，我不像父母和哥哥那麼會唸書，又不會打扮，臉上還長了不少青春痘，很沒有自信」直到高中讀了表演藝術，找到自己對於唱歌、跳舞的的熱情，也開始打扮自己，漸漸建立起自信。

為了一圓歌手夢，譚力詩努力學唱歌近十年，將熱情化為專業，話雖如此，談起身為表演藝術工作者的歷程，其實父母親相當反對，譚力詩說：「我9歲的時候就想當歌手，不過爸媽覺得演藝圈太複雜，栽培我學畫畫，但後來沒考上美術班」

被問到還想進演藝圈嗎？譚力詩認為「我還是很喜歡唱歌，但就是餐廳、飯店駐唱表演，我也跟父母說我會把收入的10分之1捐給需要幫助的人、10分之1奉獻給教會」譚力詩的父母受感動，轉而支持女兒繼續歌唱表演。

今年25歲的譚力詩，創作詞曲超過50首以上，更是大大小小歌唱比賽的常勝軍，如今除了在餐廳、飯店駐唱表演，譚力詩也時常到軍中歌唱、演講分享自己的生命故事，令她印象深刻的是，曾有國軍弟兄聽完她的分享後感動落淚，感性的她也跟著掉淚，她說：「我希望能持續以生命影響生命」繼續到軍中歌唱.演講，傳遞自己的正能量。

然而，這份使命感及目標，也促使譚力詩築夢踏實，不再患得患失，要以最愛的歌唱及創作天份，持續在歌壇發光發熱。

(中時 )