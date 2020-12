譚力詩站上舞台展現自信。(譚力詩提供)

譚力詩自談自唱創作「天鵝」喻自我寫照。(譚力詩提供)

擁有甜美外型、穿透力十足的嗓音,創作才女譚力詩11月28日舉行新專輯「Love is in the air」簽唱會,療癒歌聲讓台下觀眾聽的如痴如醉,被問到新專輯裡最愛的歌曲,譚力詩透露最愛自創曲「天鵝」更坦言這首歌就像自己的生命寫照。

「我以前是自卑的女生,就像醜小鴨,但現在我覺得自己像天鵝,能展翅高飛,相信自己獨一無二。」褪下台前的光鮮亮麗,譚力詩坦言過去的自己沒有自信,甚至有些自卑,她說:「小時候,我不像父母和哥哥那麼會唸書,又不會打扮,臉上還長了不少青春痘,很沒有自信」直到高中讀了表演藝術,找到自己對於唱歌、跳舞的的熱情,也開始打扮自己,漸漸建立起自信。

為了一圓歌手夢,譚力詩努力學唱歌近十年,將熱情化為專業,話雖如此,談起身為表演藝術工作者的歷程,其實父母親相當反對,譚力詩說:「我9歲的時候就想當歌手,不過爸媽覺得演藝圈太複雜,栽培我學畫畫,但後來沒考上美術班」

被問到還想進演藝圈嗎?譚力詩認為「我還是很喜歡唱歌,但就是餐廳、飯店駐唱表演,我也跟父母說我會把收入的10分之1捐給需要幫助的人、10分之1奉獻給教會」譚力詩的父母受感動,轉而支持女兒繼續歌唱表演。

今年25歲的譚力詩,創作詞曲超過50首以上,更是大大小小歌唱比賽的常勝軍,如今除了在餐廳、飯店駐唱表演,譚力詩也時常到軍中歌唱、演講分享自己的生命故事,令她印象深刻的是,曾有國軍弟兄聽完她的分享後感動落淚,感性的她也跟著掉淚,她說:「我希望能持續以生命影響生命」繼續到軍中歌唱.演講,傳遞自己的正能量。

然而,這份使命感及目標,也促使譚力詩築夢踏實,不再患得患失,要以最愛的歌唱及創作天份,持續在歌壇發光發熱。

