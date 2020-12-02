有「柯黑大魔王」之稱的民進黨北市議員王世堅，素來與台北市長柯文哲不對盤，但柯1日下午到議會拜訪時，贈送一箱橘子，2人更「破冰」相互握手。柯文哲還在IG上表示王的手很溫暖，但王世堅並不領情，他甚至還說，昨天握完手之後，他跑去洗了20幾次手。

柯文哲1日時在IG上PO出他和王世堅握手的照片，並表示，「這雙手，其實也滿暖的」，同時，他也說，「世紀之握，和解從自己開始」。對此，王世堅今(2)日受訪時則說，議員跟市長的關係，就是監督跟被監督，沒有所謂的和解不和解，而他自己沒在用網路及臉書，柯愛怎說就怎說。

此外，王世堅也表示，事後他還尿急，馬上進洗手間並洗了20幾次手，受訪過程中，王還不斷連咳說「你們看，怎麼講到柯，我就一直咳！」讓現場媒體笑翻。

對於在IG上表示兩人握手是世紀之握，還特別指出王世堅的手握起來很溫暖，柯文哲今天被問到這問題時反問記者，問的是物理上的暖還是心理的暖，「什麼意思？通常只有心臟衰竭手才會冰冷」。

(中時新聞網)