有「狂野空姐」之稱的香港24歲女星廖慧儀，今年10月證實與交往多年的27歲男友Sam分手，更控訴前男友恐怖行徑，反擊Sam先前控訴她劈腿23歲男星孔德賢說法。然而Sam今(2日)就疑似因為情所困，墜樓身亡，令廖慧儀直接取消活動，躲避媒體追問，孔德賢的IG更被網友罵聲灌爆。

廖慧儀與Sam曾愛的甜蜜，時常在社群網站高調放閃，然而今年10月卻爆出廖慧儀劈腿孔德賢的消息。當時Sam憤怒在IG點名孔德賢，要對方別再找他女友，還透露自2020年2月開始壞消息不斷，整個人經常鬱悶，壓抑感很重。

廖慧儀前男友今日墜樓身亡。(取自廖慧儀前男友IG)

不過當時廖慧儀則表示，Sam只是喝醉了，一切都是一場誤會，但也不會因此減少跟孔德賢來往，兩人只是朋友關係，男友明白後亦不會介意；孔德賢也否認追求廖慧儀，強調是普通朋友。但不久後，廖慧儀就證實與Sam分手，還大爆前男友宛如恐怖情人的行徑。

如今Sam驚傳為情所困，今晨墜樓身亡，令廖慧儀緊急取消下午活動，躲避媒體追問，更將IG留言關閉，但被指介入感情的孔德賢，IG就慘遭香港網友罵聲灌爆，留言狂轟「殺人兇手」、「這次不紅都難」、「孔德賢今晚睡不睡得著？」。

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