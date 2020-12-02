桃園市新屋區葉屋南陽堂歷史悠久，1928年、昭和時期興建至今已有92年，為一堂四橫的房舍，建材與設計融合在地、時代特色，家族成員葉時烊9月21日正式提送申請表，由於產權單純、文資價值受專家肯定，市府文化局表示，葉屋後續可望成為繼范姜祖堂後，新屋地區的第2座市定古蹟。

新屋葉家為地方望族，1738年至新屋大牛欄，也就是現今的永興里開枝散葉。其中，南陽堂為葉家後代葉芳題所建，為「一堂四橫屋」格局，牆基使用卵石堆砌、藻礁灰漿填縫，外牆以泥磚為底，再砌上「台灣煉瓦株式會社」所製的TR磚，屋脊保有剪黏、水車堵彩繪及獅子泥塑，作工細緻，堂屋內則供奉三界爺、福德龍神、龍邊院牆天公爐，富含海客文化。

葉家老屋第三代葉斯禹解說福德龍神的由來。（黃婉婷攝）

葉家老屋外牆厚實，不僅以泥磚作為基底，還鋪上一層TR磚。（黃婉婷攝）

「我們共識就是要將老屋保留。」南陽堂第四代葉時烊笑說，他從小在新屋長大，受老屋庇護而不自知，出外打拼接觸文史資訊後，才知紅磚老屋價值非凡，期待葉家子弟能謹遵祖德，將老屋歷史發揚光大，不僅能保留文化資產，也能凝聚家族情感，見證先人開墾的氣魄與智慧。

文化資產科長董俊仁表示，南陽堂產權單純，持分者僅有13位，有相當比例支持老屋保存，加上文資委員初步會勘時，現場氣氛祥和，專家也認為葉屋文資價值超越歷史建築，建議指定古蹟，後續將依所有人意願、專家意見進行相關程序，力拼明年通過審查。

(中時 )