信功肉品風波持續發酵，行政院傍晚針對國民黨中常會相關內容提出回應。其中呼籲國民黨，不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。

政院表示，昨日行政院秘書長李孟諺的新聞稿已經明白表示，蘇揆與農委會主委陳吉仲在答詢中，皆表示政府針對豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持，相關回應，並非指涉業者支持萊豬進口。

政院並說，蘇揆參訪信功肉品當天豬肉封櫃活動行程的主要內涵也是如此，在場包括縣市長、立委與業者，都為政府能補助冷鏈設施而表達歡迎。

政院表示，相關內容已於新聞稿中完整說明，並有立院錄影為證，希望國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。

此外，政院也說，政府因為防範非洲豬瘟有成，口蹄疫又成功拔針，台灣豬已經邁向出口世界的第一步。加上政府編了百億預算來幫忙豬農改善軟硬體，相信養豬產業對政府整體布局會有信心。政府也會持續和豬農一起努力，把台灣豬銷往國際。

(中時 )