台南市議會國民黨團改組，原任書記長王家貞2日交棒給黨團最年輕的議員李中岑，代表薪火相傳。李中岑表示，感謝黨團議員的支持，將努力承擔大任，帶領15位黨團成員全力監督市政、推動公共議題，未來還會積極配合黨中央政策，不論在萊豬、防疫等攸關全民健康財產的民生經濟議題，嚴格把關為民喉舌，重拾民眾對國民黨的信心。

王家貞說，黨團書記長任期1年，雖然人少，但卻是一個非常有戰鬥力的團隊，由衷感謝每位願意承擔黨團職位的同事，越是人少越要有戰力，也更要團結一心。在此國民黨最艱困的時期，交給新生代最年輕的李中岑，相信她會更有承擔、更有視野，更是一位有凝聚力的領袖，能讓黨團成員一條心，讓民眾看到國民黨團為民服務的優秀表現。

李中岑強調，雖然她是黨團最年輕的議員，但她努力學習，感謝黨團各位議員支持，讓她有機會擔任書記長一職，未來會用學習心態跟黨團成員共同努力推動公共議題，監督市府預算，傾聽民眾心聲，繼續全力以赴為大台南打拚。

李中岑還特別邀請林美燕、蔡育輝、李鎮國等人擔任副書記長，王家貞、蔡淑惠則為發言人。

至於代表黨團的程序委員名額，除李中岑為當然程委外，蔡育輝則在7人激烈競爭下，幸運抽籤脫穎而出。蔡育輝強調，會持續以他的專業，為議會的程序正義努力。

(中時 )