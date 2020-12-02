前文化部長鄭麗君表示，小獸書屋的成立，會為基隆文化帶來新活水。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

位在基隆田寮河畔「小獸書屋」正式開幕，特別安排開幕講座，邀請到前文化部長鄭麗君擔任選書人，選出4本書推薦給大家，並分享其迷人之處。

小獸書屋以「自然探索、動物平權、環境友善、文學漫遊」為題，每季會安排不同主題，並邀請各界選書人、精選店內選物，甚至跨界與藝術家合作，每月會有主題講座，透過會員機制經營，串連基隆在地店家優惠，延伸出多元觸角，此外，也會固定展出單幅原畫，讓客人體驗，這個月以海洋文化為題，展出在地知名畫家－王傑「忘憂谷」原畫。

鄭麗君受邀擔任選書人，在各類別挑出4本書與大家分享，分別是「小說－複眼人」、「散文－大海之眼」、「紀實文學－黑潮漂流」、「詩集－島嶼派」，她說，推薦大家從不同視野、關懷，重新看待與海洋的連結。

鄭麗君表示，小獸書屋不僅是書店，也是閱讀文化的平台，讓愛書人可以相聚，不僅提供書籍，也有藝術參與，演變成多角化經營，她相信小獸書屋的成立，會為基隆文化帶來新活水，也會為基隆閱讀文化，點亮一盞明燈。

(中時 )