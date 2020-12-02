人氣網紅團體「反骨男孩」成員之一蕾菈（Lyla），儘管已經是一個孩子的媽，依然大方聊私密話題，個性直率又有神似鄧紫棋的臉蛋和火辣身材，吸引不少粉絲；日前蕾菈分享童年照，發現她從小到大臉型都沒太大改變，網友看了更驚訝地說，「根本就是鄧紫棋」。

不久前蕾菈在IG曬出一張小時候的照片，提到「以前一直幻想著長大，長大後卻好想回到小時候，那時候的快樂，好單純」，她罕見說出心聲，有別於平常暢聊私密話題的她；畫面中小時候的蕾菈穿著粉紅色裙子，抱著一束花，對著鏡頭靦腆地微笑，細看她從小到大臉型沒太大改變，一眼就能認出是蕾拉。

日前蕾菈分享童年照，粉絲發現她從小到大臉型都沒太大改變。(圖/ 摘自蕾拉IG)

另外，蕾菈介紹照片中是她就讀幼稚園大班的時候，也不禁笑說「我幼稚園大班跟我女兒真的好像」；而粉絲們看到「純天然」的她都超震驚，「小蕾菈更像鄧紫棋」、「以為是鄧紫棋」、「小時候就是現在的鄧紫棋」、「根本就是鄧紫棋」、「我以為是鄧紫棋小時候」、「我差點忘了你（妳）不是紫棋」。

蕾菈因為身材火辣，臉蛋又長得像鄧紫棋，被冠上「小鄧紫棋」稱號後，人氣不斷上升；但人紅是非多，蕾菈先前有過一段婚姻和有一個女兒的事情也被挖出來，她卻從不放心上，坦然面對網友的各種眼光，讓不少人意外被圈粉。

(中時新聞網)