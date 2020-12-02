財政部今(2)日公布今年9、10月統一發票中獎號碼清冊，其中1000萬元特別獎有10人中獎，200萬元特獎則是開出16張，有2名民眾僅花15元就中200萬元獎項。對此，有民眾花309元在金石堂購物，就中200萬元特獎。

據《東森新聞雲》報導，一名民眾在金石堂網站上購買「學會改變」這本書籍，包括運費總計309元，就中獎200萬元特獎，真的讓自己搖身一變為百萬富翁。

今年9、10月統一發票中獎號碼，特別獎（1000萬元）號碼為42024723，特獎（200萬元）號碼為64157858，頭獎（20萬元）3組分別為68550826、84643124、46665810。同時，增開六獎2組，末3碼分別為651、341。

至於千萬特別獎中獎號碼為「42024723」中獎張數為10張；另外200萬特獎中獎號碼為「64157858」，中獎張數為16張。

財政部並提醒，今年9、10月期中獎統一發票兌領時間，是自今年12月6日起至明年3月5日止，中獎者要記得在期限內兌領，以免錯失獎金。

財政部指出，使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，包括15組100萬元、1萬5千組2,000元及60萬組500元，如同時對中統一發票中獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取其中較高獎金之獎項。

(中時新聞網)