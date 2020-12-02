配合台南鐵路地下化工程，鐵道局中工處封閉原先的長榮路地下道，並興建長榮路臨時鋼便橋替代，以因應交通黑暗期，便橋日前還因「視覺上」坡度較大，讓民眾笑稱好像「雲霄飛車」。而這座長榮便橋將於本月15日通行，屆時僅開放重量8.5噸以下、高度3公尺以下的車輛行駛，且限速30公里，待南鐵地下化工程告竣後，長榮便橋也將拆除。

啟用超過30年以上的長榮路地下道，為連結東區與北區的重要道路，因平時交通流量大，屬於重要幹道。不過，為因應南鐵地下化工程需求，鐵道局中工處去年10月起封閉地下道，並著手設置長榮路臨時鋼便橋替代，以因應交通黑暗期。

鐵道局中工處表示，該便橋全長約250公尺，最高距離地面約7公尺左右，坡度則大約10度，比一般陸橋還要來到陡些，以避開目前仍照樣通行的火車與附近高壓電線。鐵道局中工處指出，目前規畫速限30公里，同時也會增置跳動路面，提醒行駛安全。此外，目前雖然規畫15日開放通行，但仍會邀集相關單位會勘，再次檢討工程。

事實上，長榮便橋過去曾因「坡度大」暴紅，日前網路上有名攝影師拍攝長榮便橋外觀，由於「視覺上」坡度較大，讓網友打趣稱「好像雲霄飛車。」甚至透過拍攝角度，還能拍出類似日本最陡「江島大橋」的照片。不過，鐵道局中工處解釋，長榮便橋並非想像中陡峭，民眾可放心行駛。

另外，由於南鐵地下化延至2026年完工，長榮便橋估計可使用6年時間，待南鐵地下化工程告竣後，就會拆除便橋，同時鋪平長榮路地下道，完全縫合東區與北區。

(中時 )