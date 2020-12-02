全球新創科技投資熱潮一波接一波，近期已有2宗大型收購案，及6家熱門公司趕在年底前掛牌交易。投信法人指出，在新冠疫情的推波助瀾下，新創科技幾乎離不開AI人工智慧，也帶動ROBO全球人工智慧指數迭創新高，中長期前景值得進一步期待。

新冠疫苗阻礙全球經貿活動，卻意外刺激AI等新創技術的擴散，吸引全球企業爭相擁抱。觀察近期即有2宗大型收購案，一件是臉書計畫收購客戶服務平台與聊天機器人新創公司Kustomer、一件是雲端軟體巨頭Salesforce將收購雲端通訊軟體Slack。

此外，今年底前至少有6家新創公司搶著掛牌上市，包括：提供餐飲外送的DoorDash、切入遠距工作與度假短租服務的Airbnb、線上消費信貸Affirm、兒童雲端遊戲平台Roblox、線上折扣平台Wish，及線上醫療服務平台京東健康。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，新創科技發展迅猛，而且都與AI相關，如：臉書計畫收購的機器人客服軟體，即透過AI的大數據、深度學習技術，讓機器人能判讀人類語言，再提供適當的回覆；真人客服則專注處理棘手的事情，創造更高的效率與價值。

因此，在新冠疫情衝擊下，企業仍不惜砸下重金，導入AI技術。陳世杰指出，今年全球企業在AI的投資支出總額，預估達500億美元，而且未來4年會以超過2成的速度增長，到2024年將突破1,000億美元。AI產業規模預期同步水漲船高，引爆中長期投資大趨勢。

觀察ROBO全球人工智慧指數今年來累計已上漲57％，超越那斯達克指數38％的漲幅；若以3月下旬疫情低點以來，漲幅甚至達110％。分析師預估，AI企業明、後兩年獲利都有2成以上的成長空間，可望為股價帶來新的推升動能。

(工商 )