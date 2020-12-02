迎接許多人心中最喜愛的耶誕節，位於台北神旺大飯店1樓的「普諾麵包坊．忠孝本館」即日起獨家推出多達16款精緻的應景造型烘焙商品，讓民眾依照喜好隨心選購，而這一系列的耶誕限定商品更主打好拍又好吃，讓食客無論是分享給親朋好友或自己獨享，都可感受到令人愉悅的節慶氛圍，價格自50元起，即日起至12月25日於忠孝門市限量供應。

「聖誕熊甜筒」，每個69元。（台北神旺大飯店提供）

今年的耶誕限定商品同樣迎合「相機先食」的風潮，多款商品都可愛地令人忍不住拿起相機拍照，種類包含耶誕必吃的薑餅、造型慕斯蛋糕及造型麵包。人氣最高的「聖誕熊甜筒」外型像是身體躲在甜筒裡的超萌耶誕小熊，將巧克力口味麵團揉入蔓越莓、葡萄乾增添味覺層次，也帶有迷人的香濃可可味，而「聖誕熊甜筒」在去年耶誕檔期，更交出一周熱銷500個的好成績，今年同樣只在期間限定開賣。

還有嘗起來蓬鬆香軟的「聖誕老公公」，先將易塑形的法式麵糰疊放於特製牛奶麵糰，再經純手工捏製臉型，呈現聖誕老人和藹可親的圓潤立體感，最是應景；而「草莓聖誕棒棒糖」與「巧克力聖誕棒棒糖」主體是大理石麵包，多層次口感搭配五彩巧克力脆球以及巧克力醬，甜蜜誘人；若想來點鹹香口味，將熱狗偽裝成紅蘿蔔的「聖誕兔」則是讓人會心一笑的造型鹹麵包。

6吋的「聖誕熊蛋糕」，每個1000元。（台北神旺大飯店提供）

擅長製作慕斯蛋糕的西點主廚余振堯，為即將到來的耶誕節設計了適合闔家分享的6吋「聖誕熊慕斯蛋糕」，上層蛋糕是戴上小巧聖誕帽的小熊造型，澆淋焦糖牛奶鏡面醬，嚐來香甜無比；下層的慕斯蛋糕，揉入清爽果香，將榛果柚子慕斯搭配牛奶巧克力香緹，香甜不膩口；每個1000元。

另外還有適合1個人獨享的「聖誕樹蛋糕」，以烤得金黃酥香的塔皮，承載著百香蘋果慕斯與紅茶杏仁蛋糕，其中還融入日式紅茶凍，更帶有濃厚茶韻與Q彈嚼感，外層則以「抹茶鮮奶油」打造翠色綠葉，最後點綴上多彩巧克力球，高顏值、超吸睛；每個180元。

適合小家庭的6吋「聖誕熊蛋糕」（左、中），以及可1人獨享的「聖誕樹蛋糕」（右）。（台北神旺大飯店提供）

這一系列的耶誕商品中，當然也少不了歐洲耶誕節的傳統點心「薑餅」，普諾麵包坊忠孝本館今年推出多款以天然食材調色、手工細心繪製的糖霜薑餅，原料除了做餅乾基本的麵粉、糖、油，還加了肉桂和時至今日仍需仰賴進口的薑，不僅擁有特殊香氣，薑的溫熱特性也為寒冬增添了幾分暖意；普諾麵包坊的糖霜薑餅款式包含經典造型的「薑餅人」、「聖誕老公公」、「雪人」、「聖誕樹」等，畫風細膩可愛的薑餅，是PARTY必備的點心，每個50元起。

此外，普諾麵包坊也在忠孝本館店內推出可嘗到薑餅本身原味的「綜合薑餅包」，每份包裝含有7至8片無糖霜的造型薑餅，隨機供應的造型餅乾有薑餅人、聖誕樹、鈴鐺等應景款式，每包190元。

【普諾麵包坊．忠孝本館】地址：台北市忠孝東路四段172號1F／電話：(02)2772-8912

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