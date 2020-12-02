桃園市新屋區中山路為4線車道，往永安漁港接中山西路一段處，竟突然縮減成2線道，常有駕駛反應不及釀禍，但礙於土地徵收問題，在部分房舍未搬離的情況下，沿線路型難維持完整，市府交通局便改以增設號誌、標線的方式，並攜手公所、警方宣導交通安全，避免再有車禍憾事發生。

中山路為新屋地區的交通幹道，無論是前往市區，抑或是通往永安漁港旅遊，都須經過此路段，上下班、假日車流量大，但道路銜接至中山西路時，卻有標線將道路縮減為2線道，不僅在地居民深感不便，不熟路況的駕駛也常因此發生事故，根據楊梅警方統計，該處今年共發生18起車禍，其中1起還是死亡車禍。

市議員陳睿生指出，該路段在桃市升格前就以畫為道路用地，沿線38棟建物共規畫5000萬餘元，支付給地主作為拆遷補償金，領取補助的住戶早已將建物退縮至道路用地外，拒領者則與市府纏訟多年，雖然政府過去為擴寬案召開數場協調會，但結論總是分歧，成為地方難解習題。

但對反遷移的地主而言，領取補償金並非唯一解，葉姓住戶指出，居民在意的是對老屋的感情，以及時間順序的問題，既然道路用地晚於老屋興建時，為何政府可下令要求原住戶搬離；另一派居民則感嘆，用路問題僵持已久，加上事故頻傳，擴寬之路不知要待何時。

為維持交通安全，交通局採取限縮車道的折衷方法，除設置車道縮減警示牌和標線之外，也在該處畫設槽化線、岔路牌面、速限牌面等標誌，以降低車輛匯流所產生的衝突，同時也偕同警方設置爆閃燈，期能達到預防效果，降低事故發生率。

(中時 )