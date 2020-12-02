成功市場有鄧姓豬肉攤販指出，現在市場的豬肉大多來自拍賣場的台灣溫體豬肉。（吳康瑋攝）

萊豬明年開放，家長擔憂校園食安無法嚴謹把關，北市教育局訂出四大肉品管理工作守則，若標示不實情形最高可罰400萬元，對此，市議員游淑慧、羅智強2日在成功市場指出，北市教育局訂定學校營養午餐以不使用肉類半成品的原則，如各式丸類、蝦捲、香腸、火腿、熱狗，嚴重影響學童吃香腸的權利，痛批市府防堵政策失當，胡亂讓萊豬進來，更害本土豬農跟著遭殃。

游淑慧表示，中央為了開放20％的萊豬進口，讓地方政府十分為難，其中，北市食安會報甚至決議要減少學生營養午餐的豬肉加工品，真的很瞎，只為了讓萊豬進來台灣，就讓學生喪失食物選擇權，根本本末倒至，此外，業者在食材登錄平台的登錄也非常草率，甚至還有出現產地欄空白沒有填寫，若以政府所言只能相信業者良心，那民眾還要政府做甚麼，預期未來台北市的管理只會是一團糟。

羅智強表示，如果不從源頭管理，上樑不正下樑就會歪，地方政府又怎麼可能做好，民進黨政府一天到晚在騙，若不做標示地方政府如何執行，只會讓黑狗偷吃、白狗遭殃，萊豬偷進好豬遭殃，更對豬肉半成品廠商不公平，中央政府做不到，就不要胡亂開放萊豬進口。

衛生局表示，衛福部公告從明年開始，販售豬肉業者必須明確標示國別，若未標示會以「食安法」開罰3萬至300萬元，其中不實者罰4萬至400萬元，目前已輔導業者及售販商家及小吃店等以免受罰，並製作貼紙提供給店家張貼，北市府先輔導後稽查，而稽查將會以抽查方式進行。

教育局則已要求學校與廠商進行契約變更並指出，未來須採用國產豬與國產牛，至於食材與菜色不會有減少的疑慮，對於肉類加工品北市另有提供補助獎勵，若肉品用國產CAS標章才有補助。

成功市場有鄧姓豬肉攤販指出，現在市場的豬肉大多來自拍賣場的台灣溫體豬肉，除非是加工食品，否則不可能會有萊豬，因為萊豬都是冷凍的，市場的豬肉都是現殺的，針對不斷有客人尋問豬肉來源，他希望政府要求標示來源產國還是有用，不過如果知道哪個業者賣萊豬就公布出來。

主婦黃小姐指出，自己害怕讓家人吃到萊豬，也不會去超市買豬肉，為什麼別人不吃的東西我們為什麼要吃，希望政府不要開放這些萊豬進來，不能糊裡糊塗吃了不健康的東西，自己是已經習慣到市場買菜，但未來購買豬肉前，仍會特別查看標示。

(中時 )