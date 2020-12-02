今日前香港眾志秘書長黃之鋒等三人遭香港法院判決有罪，民進黨表示，中共與港府以國家安全為理由，製造政治恐怖、殺雞儆猴，徹底背離一國兩制承諾，摧毀香港自治與民主自由，應受最嚴厲譴責。

民進黨指出，中共當局不斷挑戰民主自由價值和國際秩序，壓迫所有不順從的團體和人士。從黃之鋒等人的案例證明，任何具有獨立思考意識、追求民主改革的人，都面臨遭受政治整肅的風險；黃之鋒在監禁過程還受不人道待遇，包括被「單獨監禁」、懷疑體內藏毒、牢房24小時開燈等。這是對司法人權的全面踐踏，也是港府墮落為專制政權附庸之始。

民進黨強調，中共與港府今日所為等於宣告香港自由已死，將受世界民主國家抵制，並在內部製造更多的敵人，增加社會的不穩定風險。

民進黨要求，中共及港府必須停止任何壓迫公民社會的專制作為，還給香港公民社會一個不受威權脅迫的自由法治狀態。

(中時 )