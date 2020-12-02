民主黨總統當選人拜登曾表示對於川普政府內多項政策將撤回，不過就川普任內對陸最重要的「第一階段貿易協議」而言，拜登向《紐約時報》表示，他上任後不會立即撤回對陸貿易協議，亦不會取消川普所訂下的對陸高額關稅，強調會先全面檢視美國的對陸政策、並與盟友商議協調之後再做定奪。

報導指出，拜登對紐時專欄作家傅利曼（Thomas Friedman）表示，上任後不會立即取消關稅或撤回貿易協議採取行動，強調不會取決於自己意見。

美國與大陸於今年1月達成第一階段貿易協議，其中大陸同意在2021年前增加購買2千億美元美國商品，不過根據10月底的貿易統計數據指出，大陸今年僅買了協議中的每年額度的44%，且在簽署協議後，美陸雙方仍針對上百億美元商品互增關稅。

拜登表示，他希望處理如智慧財產權爭議、貿易傾銷、強迫美企科技轉移給陸企，以及非法補助國有企業等對陸貿易問題，但也強調美國需要槓桿應對與陸貿易問題，「但我認為至今仍未有」；為此，美國兩大黨不僅需要對政府所領導的國內研發以及國內基礎建設投資有共識，好讓美國更能與陸競爭。

在競選期間，拜登幕僚曾向他建言要對大陸關稅問題採取更高層次的眼光看待，建議他優先處理國內研發投資以及美國基礎建設等國內議題，讓好美國與北京競爭時能處於更好地位。

報導指出，拜登最新的談話內容，顯示他正有意降低美陸之間的緊繃，並先專注於經濟與疫情等國內當前議題。

(中時新聞網)