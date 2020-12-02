41歲葉姓冷凍物流車駕駛2日下午沿著桃園市中壢區高鐵南路五段往新屋方向行駛，疑似因為未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈40歲張姓男子駕駛的自小客車，這起事故造成雙方駕駛均受傷，其中葉男更是卡在駕駛座內動彈不得，消防人員動用破壞器材將人救出，男子雙腿開放性骨折，左大腿變形送往醫院救治。警方也呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並保持行車安全距離，以維交通安全。

(中時 )