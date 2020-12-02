疑未注意車前狀況 物流車追撞前車駕駛卡車內 18:112020/12/02 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員動用破壞器材將卡在車內的物流車駕駛救出。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 41歲葉姓冷凍物流車駕駛2日下午沿著桃園市中壢區高鐵南路五段往新屋方向行駛，疑似因為未注意車前狀況，追撞前方停等紅燈40歲張姓男子駕駛的自小客車，這起事故造成雙方駕駛均受傷，其中葉男更是卡在駕駛座內動彈不得，消防人員動用破壞器材將人救出，男子雙腿開放性骨折，左大腿變形送往醫院救治。警方也呼籲用路人應專注駕駛，注意車況並保持行車安全距離，以維交通安全。 (中時 ) #駕駛 #安全 #男子 #物流 #狀況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奧萬大翻車 男好心換位竟拋飛亡 04:102020/12/02 社會新聞 影／頭份市發生嚴重貨車車禍 波及路旁2輛轎車 16:502020/12/02 社會 苗栗白牌車司機因100元車資被毆死 妻慟：為養家跑車到深夜 10:002020/12/02 社會 Mio動態區間測速照相提醒 犀利 04:102020/12/02 產業特刊 車商搶車、搶料 力求旺季不減速 04:102020/12/02 財經要聞 強攻冷鏈 傳京東、順豐競購榮慶物流 15:402020/12/02 財經 台鐵瑞芳猴硐單線不通 今午恢復 04:102020/12/02 生活新聞 電動車夯 全新穩懋唱旺 04:102020/12/02 證券．權證 4機車爽停「斜線車格」 網看地板笑歪：4雞腿換駕照 12:102020/12/02 搜奇 協助打擊犯罪 金城警友會贈應勤裝備一批 12:242020/12/02 寶島 社會熱門新聞 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 奧迪轎跑車迴轉撞飛黃牌重機騎士 送醫傷重不治 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 苗栗白牌車司機因100元車資被毆死 妻慟：為養家跑車到深夜 - 社會 報應？2男開毒趴站著硬上傳播妹 2年後1男死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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