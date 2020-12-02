蔡炳坤強調，北市目前已將觀光基礎工作、路線都安排好，只待等疫情告一段落後，就能以絕對的優勢，吸引穆斯林朋友來玩。（吳康瑋攝）

蔡炳坤強調，北市目前已將觀光基礎工作、路線都安排好，只待等疫情告一段落後，就能以絕對的優勢，吸引穆斯林朋友來玩。（吳康瑋攝）

北市繼去年首創穆斯林友善景點輔導認證後，今年更新增陽明山國家公園、關渡自然公園、剝皮寮歷史街區3處觀光景點，以及11家穆斯林友善旅館，副市長蔡炳坤於2日頒發穆斯林友善餐旅及環境認證標章予各景點，並替友善穆斯林的空間揭開神秘的面紗，現場可看到完善的設備，及多道特色穆斯林飲食，在飯店房內，都設有祈禱所需的麥加方位指南，邀請國際穆斯林朋友放心來遊玩。

蔡炳坤指出，台灣是全球對於穆斯林認證相當積極的國家，且全台穆斯林友善景點之中，北市就貢獻約三分之一，並且在疫情衝擊下，仍不斷增加，這都要歸功各單位與旅宿業者的配合，且為了接待穆斯林旅客，旅館提供祈禱毯、標示麥加方位、裝設免治馬桶或淨下設施等，並供應穆斯林可食用的餐點，毫不馬虎。

蔡炳坤強調，雖然現在因疫情國際旅客進不來，但台北市持續超前部署，目前已將觀光基礎工作、路線都安排好，只待等疫情告一段落後，就能以絕對的優勢，吸引穆斯林朋友來玩，這次也邀請20家專營東南亞及穆斯林旅客的旅行社業者，直接與已獲認證的穆斯林景點、旅宿業者進行業務洽談，希望增進台北旅遊產品行銷與包裝機會。

觀傳局指出，有不少穆斯林旅客肯定北市環境衛生、語言溝通、人民友善，但仍認為穆斯林祈禱室的設置普遍度、穆斯林友善旅館數量可再增加，因此市府召開多場穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫，再透過實地訪查、現場設施設備改善及人員教育訓練後，總計輔導3處景點、11家旅館通過認證，希望未來從旅宿到景點，都能滿足不同穆斯林客群的需求。

(中時 )