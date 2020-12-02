聲音社群品牌 KKBOX 今（2）日公布平台數據與觀察，帶你洞察2020 年娛樂產業消費行為，解析後疫情時代的在串流音樂與Podcast產業發展與趨勢。

趨勢 1 ：KKBOX 聆聽量分析：華語銳減20% K-POP 漲勢不止

華語主流流行音樂式微不再只是警訊，從 KKBOX 聆聽大數據結果來看更為驚人。2014年華語流行音樂，占整體串流量的70%，至2020年已大幅下滑至50%。而西洋音樂從2017年達到串流聆聽量高峰後，便開始逐年減少。與此同時，K-POP 從2014年5%成長至15%，成長幅度高達三倍。觀察近年來日語聆聽表現回升，主要來自於日本唱片公司逐步開放音樂海外授權，最具代表的是日本國民天團「Mr.Children」音樂作品數位解禁，接著日本偶像團體「嵐ARASHI」一口氣上架過去發行的16張專輯共256首歌，以及日本R&B天王平井堅也在今年將作品全面數位上架，日本金曲陸續在 KKBOX 上架，吸引歌迷重新關注日本音樂，同時去年演唱《鬼滅之刃》動畫主題曲〈紅蓮華〉，人氣更上一層樓的日本動漫歌姬 LiSA，也隨著《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影票房不斷刷新紀錄，主題曲〈炎〉10月份一上架便占據 KKBOX 日語新歌日榜、日語新歌周榜冠軍，短短一個月直衝日語年度單曲累積榜冠軍，更讓 J-POP 整體聆聽衝高近2倍的流量。

同樣的現象也能在「無損音樂」聆聽量看見，今年7月 KKBOX 推出 Hi-Fi 無損音樂服務，擁有超過4,000萬首無損音質的歌曲，為全亞洲最大無損音樂曲庫。從無損熱門歌單聆聽數據來看，華語流行和日語動漫並列第一(36%)，接下來為 K-POP(15%)。11月中開放 KK Points 兌換試用 Hi-Fi 無損音樂服務，短短幾天就吸引超過五萬名網友申請試聽，引起發燒友社群熱烈討論，展現出對無損音質的強烈期待， KKBOX 也宣布即將於12月7日起開放所有會員申請付費使用 Hi-Fi 無損音樂服務，讓所有用戶都能輕鬆享受無損音質的魅力，也代表台灣音樂串流正式進入無損音質世代。

趨勢 2：2020 歌手竄升榜出爐 瘦子E.SO人氣高漲

延續2019年發布的歌手竄升榜，其機制是計算兩年內首次發片的華語歌手或團體之聆聽流量與知名度總和表現，有別於傳統排行榜，透過歌手竄升榜機制可以找出年度「爆紅」指標，KKBOX 發現在 2019 - 2020 年間，歌手竄升榜已全新洗盤！從中更能看到今年串流音樂聆聽趨勢：

KKBOX 2020音樂趨勢揭秘 年度歌手竄升榜出爐。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

一、嘻哈多元風格獲得大眾關注

延續嘻哈熱潮，2020年喜愛嘻哈曲風的歌迷越聽越廣，對於不同嘻哈音樂風格的接受度明顯提升，其中瘦子E.SO今年推出個人首張專輯《Outta Body 靈魂出竅》，以深刻的社會觀察和反思融入具生活感的旋律，專輯每首歌都攻進 KKBOX 華語各大排行榜，堪稱為年度爆紅代表。而台灣饒舌界最口無遮攔的雙人組「Asiaboy 禁藥王 & Lizi 栗子」，以鮮明直率的風格發表〈PIMP〉，直白又大膽的歌詞抓緊新世代歌迷的口味，衝進本年度竄升榜單。

二、人氣帶動音樂作品曝光

演而優則唱的全民男友許光漢，10月一推出單曲〈別再想見我〉勇奪三冠王，空降 KKBOX 新歌即時榜、華語新歌日榜、華語新歌周榜冠軍。YELLOW黃宣演唱《想見你》電視劇插曲〈一天〉，因戲劇廣大迴響，獲得高人氣點播量。剛獲得金曲獎最佳新人獎的「持修」，隨著大量影音媒體曝光引發社群高度討論，讓更多人認識進而吸引歌迷反覆聆聽其作品；挾帶自狼人殺宇宙的高人氣，由「邱鋒澤、陳零九、黃偉晉和賴晏駒」組成的四堅情，今年加上「婁峻碩」後更名為五堅情，以五人姿態發表全新創作〈All Day〉，影響力也擴散到師妹采子，作品上架就受歌迷喜愛。

三、短影音洗腦旋律不間斷

來自中國的網路歌手「阿冗」，用獨特的沙啞菸嗓吸引粉絲關注，兩首作品〈與我無關〉、〈你的答案〉，在 KKBOX 成績皆相當驚人，成功攻占歌手竄升榜。

趨勢 3 ：沒聽就落伍！Podcast 噴發式成長 播放流量激升400%

KKBOX 今年8月份推出免費「Podcast專區」，讓用戶除了享受喜愛的音樂，還有更多元的聲音內容可以聆聽。從 2020 年全台用戶使用時間數據分析，發現 Podcast 和音樂在週間使用行為類似，高峰落在「上下班通勤、睡前」時段，週末時間則以音樂聆聽為主。

KKBOX Podcast 噴發式成長 主題策展創10倍流量。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

一路長紅的 Podcast 成為聲音體驗的當紅炸子雞，KKBOX 從8月份上線，截至目前為止累積上架超過 4,000 檔節目，以生活(25%)、娛樂(16%)、文化(15%)類型占據前三名。從後台數據中發現 Podcast 使用率以驚人的速度向上成長，每月成長率高達90%，10月單月的播放數字相比8月成長超過400%，每人平均一天聽超過50分鐘。聽眾年齡主要是25-34歲、其次為18-24歲，每人平均會收藏 3 個節目，其中生活娛樂類型占31%，特別受到聽眾喜愛。

KKBOX 也與獲得創作者信賴的 Podcast Hosting 「Firstory」合作，陸續推出許多創新功能，如主題策展、文章策展、音樂IP授權庫、動態廣告插入、段落播放等，吸引許多優秀節目上架。除了大家熟悉的熱門節目之外，KKBOX 發現越來越多知名 KOL 或是明星製作的 Podcast 節目，獲得市場大量關注，像是星座專家唐綺陽「唐陽雞酒屋」、華語音樂詞神林夕老師「開門見山」節目一上架就衝進熱門榜單。透過結合科技與過往推廣音樂的經驗，KKBOX 運用主題與文章策展的方式，幫助更多 Podcast 節目可以被聽見，後台數據顯示策展選出的節目平均能創造10倍以上的聆聽量。此外， KKBOX 也積極扮演音樂與 Podcast 界橋樑，除了提供音樂 IP 授權幫助音樂人行銷作品，也獨家上架甫拿下本屆金曲獎最佳樂團獎的滅火器 Podcast 節目《滅火器關鍵字》，讓粉絲可以透過 Podcast 更了解喜歡的歌手，聽見樂團成長過程的珍貴回憶故事。

(科技)