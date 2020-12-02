兆豐銀公司治理再獲國際級肯定，向來被視為全球銀行業年度最高榮譽的銀行家雜誌《The Banker》，今年度最佳銀行獎（Bank of the Year），兆豐銀行以最佳的綜合績效、全球化業務發展、積極的數位轉型，以及COVID-19疫情期間善盡企業社會責任，解決客戶資金調度需求等四大好評，在眾多競爭者中一舉拿下2020年度「台灣最佳銀行」。

銀行家雜誌《The Banker》的評選在全球金融圈可說有高度代表性，它是英國金融時報（Financial Times）集團旗下國際刊物，讀者遍布逾180國，是極具公信力的國際金融媒體，此次兆豐銀拿下《The Banker》評比的今年度台灣最佳銀行，意義重大。

兆豐銀在董事長張兆順領軍四年多以來，不僅風險管理與洗錢防制機制已與國際接軌，同時還完成組織改造、打造出新的獲利引擎、在疫情期間亦化危機為轉機開發出更多潛力新客層，如今兆豐銀拿下《The Banker》的年度台灣最佳銀行獎，可說其領軍成效已獲得國際級的肯定。

兆豐銀指出，這次獲獎，主要在於兆豐銀行在COVID-19疫情期間營運策略及應變措施的肯定，包括能夠有效協助客戶因應外在環境的挑戰，同時善盡金融業的社會責任，受到《The Banker》的高度肯定，兆豐銀未來也將以邁向亞洲標竿銀行為目標。

近幾年來兆豐銀在董事長張兆順的帶領之下，已成功完成組織改造，企業金融及財務操作等優勢業務穩健成長，更積極搶進消金市場，並打造出真正的獲利雙引擎，例如，透過實體通路、數位平台雙管齊下，今年前十月兆豐房貸撥款已較去年同期大幅成長70％，高於前五大公股銀行，成功啟動消金獲利引擎。

此外，兆豐銀亦從客戶需求出發，結合數位金融與創新思維，持續推出線上結匯、智能客服、機器人理財、智慧櫃員機、房貸e把兆線上平台等嶄新的商品與服務，讓客戶對「服務升級」有感，更吸引眾多年輕世代成為新客戶。

而今年以來面對COVID-19疫情，兆豐銀行亦在董座張兆順帶領之下，化危機為轉機，趁勢開拓了不少體質良好的中小企業新客戶，同時為協助台商彈性因應疫情下的全球變局，兆豐透過「境外資金回流顧問」規劃，支援有心回台企業加速投資，近一年成功已協助台商境外資金申請匯回總金額上看300億元，在企金商機之外還進而開發出更多的財管潛在利基，上述在疫情期間靈活調整營運策略，順利化危機為轉機帶來兆豐營運發展的新動能，亦為此次拿下《The Banker》的2020年「台灣最佳銀行」的關鍵亮點。

此外，財務操作及海外業務更是兆豐整體發展策略非常重要的一環，海外獲利占比達六成以上。特別是近年因應企業南向發展趨勢，兆豐成立了跨部門「新南向行動策略小組」，協助企業快速掌握各地資訊，提供一站式有溫度的服務，新南向授信業務市占率穩居國銀第一，而兆豐緬甸仰光分行及柬埔寨金邊桑園支行即將於下個月開業，顯示兆豐南向擴點腳步不停歇。

(工商 )