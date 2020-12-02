「不是上周才出來開記者會？」金管會2日公告，檢查局副局長由檢查局組長張子敏升任，讓外界一時間「眼花」，想說上周宣布要專案金檢銀行不動產放款的檢查局副局長張子浩，怎麼又重新升官一次？

原來這次升官的張子敏，與去年3月升任檢查副局長的張子浩，名字只有一字之差，且有極多雷同之處，除了名字相似外，兩人性別相同，都是男性，且都是政治大學畢業，只是張子浩是政大法律系，後來進入財政部金融局、金管會銀行局，再到檢查局，張子敏則是政大銀行系畢業，後來是進入中央銀行體系，再轉到檢查局。

張子浩是民國76年公務人員高等考試金融法務組類科及格，張子敏也是民國76年，但是中央銀行行員考試乙等考試金融類科及格，都是進入與銀行相關的公務人員體系，兩人後來不約而同的進入檢查局。

張子浩曾任檢查局金控組組長，後先升任檢查局主秘，2019年3月因為前檢查局副局長陳開元接任金管會主秘，所以由張子浩升任檢查局副局長，11月24日宣布要專案金檢銀行不動產授信的是張子浩。

至於張子敏則原本是證券票券組組長，12月因為檢查局副局長陳素芬退休，所以由張子敏直接升任副局長。

兩人名字相似，金管會目前以大張副局長，與小張副局長來區分。

檢查局近二年副局長變動大，原先的副局長葉淑媛退休，陳開元轉任金管會主秘，由主秘接副局長的陳素芬也在今年退休，去年升檢查局主秘的林峯召也已在今年退休，由檢查局組長陳在淮升任主秘。

(工商 )