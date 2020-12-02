亞洲．矽谷計畫執行中心為協助企業轉型升級，促成產業跨域合作，特別與工研院「AIdea人工智慧共創平台」合作，舉辦「亞洲．矽谷X Aldea平台 產業出題、AI解題徵案及競賽活動」，2日舉辦公開解題說明會，公布遴選出的2家出題企業和解題題目，分別是台北花卉產銷公司的「香水百合價量預測」及阿瘦實業的「動態足壓影像辨識」。

亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮表示，為介接創新研發能量，深化產業跨域鏈結，執行中心實地接觸廠商，了解產業需求，發現許多企業雖然希望導入AI技術應用，但不熟悉AI技術如何導入，更無法找出創新解決方案。因此，希望藉由舉辦本活動，作為連結產業轉型升級需求和AI創新應用的合作平台，鼓勵國內企業運用AI新創團隊之創新解決方案，協助企業進行外部及跨域創新，全力加速AI轉型與發展，並有效促成AI新創與企業大廠合作。

台北花市副董事長呂瀅瀅指出，台北花市主要從事切花拍賣及盆花展示交易作業，擁有全國花農供應商及大台北花卉承銷商等客戶群，是全國最有規模及最高交易量的專業花卉交易市場，營業額每年高達8億。由於香水百合品種高達上百種，台北花市每年皆須配合節慶訂定品種及價格，耗時費力，本次徵案題目定為「香水百合價量預測」，希望透過AI平台解題後，可以依節慶預測百合花品種及價格，輔助台北花市在經營決策上更有效率。

阿瘦實業數位中心經理柴宏德表示，阿瘦實業主要品牌「A.S.O阿瘦皮鞋」成立已邁入第69年，2018年領先業界於全國門市導入「動態足壓量測」服務，利用科技創新與專業，結合全方位的足測數據，幫助顧客及時洞察足部健康問題，以選擇合適的鞋、襪和機能用品外，並從預防的角度來照顧消費者足部乃至於全身的健康，迄今已累積超過20萬筆的足部大數據，期許透過大數據的應用與AI解題，推廣足部保健新服務，發揮多元價值，本次徵案題目定為「動態足壓影像辨識」，希望以AI技術協助辨識步態影像，提升檢測準確性與門市人員服務效率，落實由零售業轉型為知識服務產業。

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