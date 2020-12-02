雲林縣水林鄉中興國小全校僅26人，今年參加農委會水保局戲劇比賽，一、二年級11人全部參與，原本不敢開口的學童們經過訓練，變成活潑的戲劇小演員，一舉拿下全國冠軍，開啟偏鄉小校的戲劇之路。

水保局為深化「水土保持」、「坡地防災」、「農村再生」與環境生態的關聯，舉辦「水土保持繪本故事表演創意競賽」，中興國小為培養小朋友自信心，決定由駐校藝術家薛惠玲指導低年級學生參賽。

雲林縣水林鄉中興國小全校僅26人，以小搏大拿下水保局全國戲劇比賽冠軍。（薛惠玲提供／張朝欣雲林傳真）

一開始老師與家長都覺得這是「不可能的任務」，因為中興國小位於水林鄉偏遠地區，全校只有26人，一、二年級共11人，比賽需10人參與，幾乎等於所有低年級學童都要上場，且大部分學童內向、害羞，大家都抱著「志在參加，不在得獎」的心態參賽。

不過薛惠玲認為學童們從未參賽過「像白紙反而更有可塑性」，一邊展開密集肢體、口語訓練、一邊請校長潘佳玲、老師簡雅卿、沈宜蓁加強心理建設，告訴孩子們「輸人不輸陣，我們絕不比大學校差」，孩子們受到鼓勵開心投入，家長更是全力支持。

10名學童擔綱演出「山裡的炸彈客」，另1名學童則擔任總督導隨時支援，配合自製的簡單道具，演活了山區土石流的危害與預防之道，贏得了這場沒有獎金但滿載榮譽的比賽。

水保局表示，中興國小學童組成飛彈部隊，演活了山裡的炸彈客，詮釋大規模山崩造成土石流，小朋友的表演天分無極限，應該安排這些小朋友到全國巡迴演出，宣導水土保持防災教育。

(中時 )