台中市南屯區永春東路、益文三街路口，今天下午發生奧迪轎跑車與黃牌重機碰撞，騎士送醫傷重不治。（警方提供／陳世宗台中傳真）

一輛雙門奧迪轎跑車，2日下午3時40分許，行經台中市南屯區永春東路、益文三街路口迴轉時，與另輛黃牌重機發生碰撞。因撞擊力道猛烈，轎跑車內安全氣囊全數爆開，前擋風玻璃碎烈；機車整個折損嚴重變型，車殼破碎，現場零件散落一地還有一癱血跡，機車騎士傷重送醫不治，全案正由警方調查中。

警方調查，25歲的史姓男子，今天下午駕駛一輛雙門奧迪轎跑車，沿永春東路內側車道由西往東行駛，行至事故路口迴車時，與20歲廖男騎乘的大型重機車，沿永春東路內側車道由西往東直行發生擦撞。

警方指出，車禍發生後，廖男被撞飛後墜地，當場頭破血流；消防局獲報派遣南屯分隊出動救護車1輛、消防人員2名趕往，立即將已無生命跡象的騎士送醫，經送中山醫院就醫後傷重不治死亡。

警方強調，經檢測兩造駕駛人均無飲酒，酒測值均為0.00mg／dl事故原因及相關肇責歸屬，正由警方進一步鑑定釐清中。

(中時 )