許多世界名牌雖然多數人都認得，但不見得人人都會唸，有網友日前在PTT列出最容易唸錯的3大品牌，結果讓眾人驚呆「原來我一直都唸錯」，大家一致認為，台灣人最容易唸錯的3大品牌中，若能唸對2個就很厲害！

許多全球知名品牌都是外文，但台灣人通常習慣「有邊讀邊」，若不了解品牌來源的語言，一不小心就貽笑大方，有網友列出最多台灣人唸錯的國際品牌前三名分別為：Sprite雪碧、Nestle雀巢、Hermès愛馬仕。

雪碧為可口可樂公司所生產的軟性飲料，正確唸法應該是/spraɪt/。(圖/截自維基百科)

網友指出，很多人都會把雪碧「Sprite」讀成spirit(精神)，正確唸法應該是/spraɪt/；至於來自瑞典的「Nestle」雀巢，因為瑞典語t不發音， 所以正確發音是/'nɛsl/。

來自瑞典的「Nestle」雀巢，因為瑞典語t不發音，所以正確發音是/'nɛsl/。(圖/摘自NESTEA 雀巢茶品官方臉書)

此外，之前因藝人歐陽妮妮鬧得沸沸揚揚的「Hermès」愛馬仕，因為來自法國，偏法式的讀法為/ɛɚ'mɛz/，比較美式唸法則是把ɛ去掉，讀作/ɚ'mɛz/，重點都是h不發音。不少網友震驚，唸了一輩子的品牌，原來一直唸錯，直呼：「3個能唸對2個就很厲害！」

法國著名的奢侈品牌愛馬仕「Hermès」，法語發音[ɛʁmɛs]，英語發音/ɛərˈmɛz/。(圖/截自維基百科)

歐陽妮妮日前在YouTube影片中分享她的名牌包，不但遭網友酸炫富，還被批評連「Hermès」都不會唸，歐陽妮妮則無奈回應，之前去法國當過交換學生一年，她知道正確的法文念法，只是怕唸出來又會被網友罵做作。

最後悔的包？買過最貴的包包？如何挑選適合自己的包包？如何保存包包？(取自YouTube/Nini Ou-yang 歐陽妮妮)

(中時新聞網)