KKBOX 今（2）日聯手「線上影音 KKTV」與「電子票務 KKTIX」一起回顧 2020 年娛樂產業消費行為，解析後疫情時代的產業發展趨勢。從各方數據顯示，「OTT 追劇、聆聽 Podcast、線上觀看演出」成為民眾首選娛樂管道，無論是用看的、用聽的，更即時快速的影音服務接連創造各種爆紅現象。

趨勢 1：OTT 線上影音熱潮湧現 KKTV 2020年流量成長170%

2020年初日劇《戀愛可以持續到天長地久》、台劇《想見你》爆紅，在新春期間掀起一股 OTT追劇熱潮，緊接著突如其來的新冠疫情影響民眾的日常生活，民眾待在家的時間變多，使用影音串流平台度過休閒時光的頻率也變高。4月底台灣最大盜版網站「楓林網」遭查緝關站，大量民眾轉向正版線上平台追劇，7月國家通訊傳播委員會(NCC)通過「網際網路視聽服務管理法」草案，引起全台熱烈討論，一舉讓 OTT 串流服務成為年度最熱門的話題之一。KKTV 觀察到，2020全年用戶數大幅成長，促進流量成長高達170%。其中楓林網關站事件所帶來的流量成長最為驚人，是2019年同期的230%。不過隨著到盜版網站死灰復燃，加上5-6月日劇新劇因疫情停播，整體流量與用戶在4月後成長趨緩。

KKTV 2020年流量成長170 OTT 線上影音熱潮湧現。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

另外，從 OTT用戶所使用的追劇裝置比例來看，大螢幕的使用仍持續上揚。KKTV 也大量投入開發資源，今年積極與產業合作預載於各款機上盒或智慧電視。與去年同期相比，使用 Apple TV 觀劇的比例成長1.6倍，Android TV 成長1.5倍。

趨勢 2：BL類型作品突破重圍 攬客力驚人

近年來 BL 劇漸漸受到觀眾歡迎，擁有一群龐大且忠實的粉絲，日本 BL 作品以清新的風格、輕快的節奏與細緻的製作品質，從小眾市場逐漸走入主流目光！KKTV 陸續引進日本 BL 戲劇作品，如《大叔的愛》、《大叔的愛-in the sky-》、《昨日的美食》(含2020新年特別篇)等等，另外也與日本合作推出自製 BL 日劇《Life線上的我們》。而目前 KKTV 獨家跟播中的《如果30歲還是處男，似乎就可以成為魔法師》，不但於日本打敗眾多大卡司製作，更被日媒封為「秋季最令人上癮的日劇」，同時在 KKTV 蟬聯6週全站熱播冠軍，其亮眼成績展現黑馬之姿，掀起全亞洲 BL 狂潮。

另外，KKTV 持續經營 BL 內容，今年除了獨家跟播 BL 日劇，也推出自製 BL 台劇《2020因為愛你》。KKTV 發現，今年 BL 作品整體收看人數比去年同期高出60%，且攬客能力驚人，這些作品為 KKTV 帶進新用戶的比例是平均值的1.4倍，而喜歡 BL 作品的用戶付費轉換率是平均值的2倍，顯示 BL 市場高度的開發潛力！

趨勢 3：KKTV 推出全新「語言學習功能」獲得好評

KKTV 觀察平台觀影行為數據，因應學習語文需求而推出雙字幕功能，是 KKTV 最受到會員喜愛的功能之一！2019年提供升級版「同步雙字幕」服務後大獲好評，使用人數比去年同期成長超過260%。有鑒於用戶對於語言學習的進一步需求，KKTV 於今年下半年推出全新的「語言學習功能」，使用者可直接全覽當集所有原文字幕，並可從字幕上選取觀看段落，推出後迅速獲得好評。根據2500筆問卷調查結果顯示，有超過9成會員表示該功能對於語言學習有幫助，更有6成用戶願意為新功能額外付費。

因應語言學習需求，KKTV 在倍速播放的功能上，增加0.75倍、0.5倍等慢速播放的選項。分析數據後發現，用戶最常使用的速率仍以2倍、1.5倍、1.25倍為主。而使用快速播放看劇次數最高的劇為《戀愛可以持續到天長地久》與《想見你》，推測是因為兩部劇都是當時最熱門的話題劇，許多用戶為了搶看結局或重溫劇情細節，會加速播放來縮短觀劇的時間。

趨勢 4：2020 最受歡迎日劇、動漫TOP20揭曉 最愛戲劇類型「浪漫愛情」奪冠

KKTV 公布2019年Q4至2020年Q3的日劇排行，前10名中以漫改、經典作品續篇囊括大部分的名次，顯示日劇用戶的選劇喜好除了演出卡司的明星光環，受信賴的製作團隊也是重要的考量要素。

收視奪冠的是漫改作品《戀愛可以持續到天長地久》，以浪漫情節攻陷全亞洲的少女心，男主角佐藤健飾演的「天堂醫生」冷酷又霸道的魅力，讓不少平常沒有看日劇的觀眾，也不自覺成為「天堂組」的一員！拿下亞軍的作品《型男主廚三星夢》，是木村拓哉首度登上台灣 OTT 的作品，熱血中年追夢的浪漫加上令人無法抗拒的米其林星級美食，讓這部劇的話題從日劇迷燒到美食圈，也讓木村大神人氣再度攀上高峰；收視季軍則是經典醫療劇作品《派遣女醫Ｘ》，連續六季創下決不失敗的收視紀錄！

KKTV收視排行 日劇 TOP20。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

今年最受矚目的經典續篇則非《半澤直樹》莫屬，從開拍到播出，討論熱度居高不下，在日本不負眾望拿下令和最高收視！受到統計區間影響，直至9月底才全劇上架的《半澤直樹》，目前暫居排行榜第四名，截至發稿為止，觀看人數仍持續上揚。另外，KKTV 觀察到有趣的現象，被譽為2018年經典神作的《Unnatural法醫女王》，因為劇情與疫情相關、並與同製作團隊的口碑新作《MIU404》劇情設定串連，引發用戶重溫風潮，成為唯一在排行榜上的非當季新首播劇。

KKTV收視排行 動漫 TOP20。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

動畫方面，去年一鳴驚人的《鬼滅之刃》，今年漫畫連載完結、電影版上映票房持續創紀錄，話題不斷熱度不減，打敗眾多新作，連續兩年在動畫熱播排行榜名列前茅。而在社群掀起討論話題的成人向動畫作品《異種族風俗娘評鑑指南》，當初因為尺度問題，連日本 SUN、TOKYO MX 電視台以及 Funimation 平台都宣布停止播送，播出過程一波三折。而設定觀劇前需會員認證機制的 KKTV，則順利以無修正版本跟播，滿足動漫迷對於原汁原味的要求，最終將該作推上 TOP 5。

另外，最受用戶歡迎的戲劇類型第一名為「浪漫愛情」，去年冠軍的劇種「職場社會」則落到第2名，推測因為疫情嚴峻，劇迷會選擇觀賞浪漫愛情、輕鬆有趣的作品一解現實生活的苦悶。

(科技)