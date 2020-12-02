為落實大陸房市「房住不炒」定位、保障支持自住需求，12月1日凌晨，西安市住建局等多部門聯手發佈《關於進一步加強房地產市場調控的通知》，對包含第二套房首付比例進行細化規範。而不僅是西安，今年下半年大陸已有多個熱點城市從不同角度升級房市調控。據中原地產研究中心數據顯示，7月以來全大陸已有超過30個城市加碼房市調控政策。

據《證券日報》引述58安居客房產研究院分院院長張波分析，目前大陸房市調控對需求側更深化，觀察下半年各城市政策來看，主要體現2大方面。第一是以房價為錨，出現房價過快上漲就及時調整；第二是政策分化度擴大，尤其針對首套和二套房，包括首付比例和貸款的金融政策與搖號分配政策的分化。

張波認為，總體來看在各地調控政策不斷落地的同時，目的都在於兼顧平穩房價，又有利於降低房地產市場金融風險，並同時達到弱化房地產投資屬性的作用。

(旺報 )