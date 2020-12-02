泰國王室的宮鬥戲碼真是一波比一波熱烈，自從貴妃詩妮娜（Sineenat）9月復寵後，積極前往各地出席公開活動，展現「樸實無華」的一面，但看在專家眼中，儘管詩妮娜被讚為「親民」，但她的地位和頭銜並不符合泰國年輕族群的價值觀，像是一夫一妻、性平方面以及女性主義意識型態等等。如今，更有熟悉泰國王室的人透露，當初讓詩妮娜坐牢服刑的同一批宮廷派系，再度密謀要除掉這位貴妃！

詩妮娜復寵後前往各地參加活動，親民作風深得讚賞。（圖／達志／美聯社）

根據《南華早報》引述泰國納裏宣大學（Naresuan University）政治學教授安千南（Puangchon Unchanam）的看法，詩妮娜出席公開活動時，不僅細心研究各地文化，舉止穿搭融入當地風俗，也會與支持者熱情打招呼、擺姿勢拍照甚至握手，和疏離神秘的王室形象大不相同，廣受好評。

安千南認為，詩妮娜展現的形象，就是為了博取年輕族群的喜愛，因為「她年輕、有活力、美莉、健康、友善且熱愛運動」。不過他也指出，詩妮娜的命運受到泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）所主宰，「這並不符合目前泰國年輕族群某求民主和平等的理念，甚至被視為是君主制濫用權力的證據」。

詩妮娜上個月還被流出千張清涼「露毛照」。（圖／翻攝自Pavin Chachavalpongpun臉書）

另外，詩妮娜上個月還被流出千張清涼「露毛照」，再度引爆宮鬥傳言，根據長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）上月也透露，他在8月收到這些貴妃清涼照的記憶卡，時間點正巧是詩妮娜出獄、飛往德國與泰王復合！他大膽斷言，雖然「這些露骨的照片，有可能是貴妃要傳給泰王，滿足泰王的個人癖好」，但相片外流，很有可能是皇后蘇堤達（Queen Suthida）陣營的陰謀。

皇后蘇堤達曾「強烈反對」恢復詩妮娜頭銜。（圖／達志／美聯社）

馬歇爾去年也曾透露，蘇堤達與長公主帕差拉吉帝雅帕（Bajrakitiyabha）都「強烈反對」恢復詩妮娜頭銜，在詩妮娜恢復頭銜後，泰國王室對外面臨民主運動的質疑與挑戰，對內爆發宮廷鬥爭，貴妃與皇后明爭暗鬥，2人絕不主動同時公開露面，即使出席同一場活動，兩人幾乎零互動。

馬歇爾認為，這場皇后與貴妃之間的「醜陋權力鬥爭」將會持續延燒，但這將持續影響泰國王室動盪與派系鬥爭，很難想像這種局面會為泰國帶來什麼好結果。

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(中時新聞網)