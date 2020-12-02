台南市共有18家合格防疫旅館504間檢疫房間及21處移工檢疫宿舍共358間移工檢疫房間，累計檢疫入住人數4330位，為杜絕移工成為防疫破口，台南市長黃偉哲針對防疫旅館住宿管理問題，要求跨局處徹查。

市府今日召開專案會議，整合各局處權管防疫旅館及移工宿舍收治資訊，加強入住人數地點多重比對查核；由勞工局加強管理所有入住移工入住動向、警察局每日提供外籍入住人數及流向、民政局提供國人居家檢疫入住防疫旅館資訊、觀光旅遊局提供合法防疫旅館，由衛生局每日彙整所有入住人數資訊，勾稽供需如有異常立即展開稽查作業，違者依法處罰。觀光旅遊局召開跨局處聯合稽查，由目前中央規定每月1次提高為至少2次以上。

其中，針對有疑似擴大營業或超收之防疫旅館，立即機動執行稽查另外，各局處針對防疫旅館業者加強管理，若有違法事實依法開罰。

黃偉哲呼籲，請所有仲介業者引進移工，需選擇合法檢疫移工宿舍或防疫旅館，居家檢疫者若住旅館一定要選擇防疫旅館，因合格防疫旅館及移工宿舍須單獨一棟或分層、分區，明顯區隔動線，並訂有標準作業流程、教育訓練和演練，按照標準作業管理，才能收住居家檢疫者。

台南市政府表示，若旅宿業者未申請為合格防疫旅館，卻收住居家檢疫或居家隔離者，依傳染病防治法第37條，開罰3000元至1萬5000元，並限期改善，未改善者還可按次處罰。民眾若有訂防疫旅館相關問題，可撥打台南市防疫專線06-2880180洽詢。

(中時 )