雲林縣掩埋場接連大火，雲林縣長張麗善（左二）展開總體檢。（張朝欣攝）

雲林縣今年發生多起掩埋場火災，不僅損失慘重，更造成空氣汙染與民眾恐慌，雲林縣長張麗善2日率隊展開縣內掩埋場總體檢，檢視掩埋場各項營運管理項目及消防設施，強調縣府協助改善後若再發現缺失，一律取締告發絕不寬貸。

張麗善2日率縣環保局、消防局與學者專家，前往虎尾鎮等數處掩埋場進行總體檢，查核重點包括一般廢棄物分區貯存與防火管理措施、進場管制與查核、消防設施設置與維護、安全衛生與緊急應變措施等。

張麗善表示，今年雲林縣公有衛生掩埋場發生多起火警事故，掩埋場營運管理需再進一步檢討改善，將透過掩埋場總體檢，邀請專家學者及相關局處參與，徹底檢視各掩埋場營運管理項目及消防設施，同時評估缺失及改善精進方案。

縣環保局代理局長黃富義說，除了持續嚴格督導各掩埋場改善缺失、建立掩埋場精進措施制度，並將結合環境管理系統PDCA概念，經由規畫、實施、檢查及改善的動態循環程序，重新檢視及精進各掩埋場整體改善管理。

縣環保局今年度向環保署爭取各公所掩埋場改善經費，總計1512萬餘元，若各公所明年度需經費強化掩埋場硬體設施，將全力協助各場向中央爭取補助經費，以利有效提升掩埋場管理及防火措施，杜絕火警事故再度發生。

縣農業處則補助斗六市、大埤鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉、口湖鄉農業廢棄物碎木機，協助農業廢棄物處理，藉以減少露天燃燒的情況。

(中時 )