美國猶他州（Utah）上個月突然出現一塊「神秘金屬巨碑」，吸引不少民眾前往朝聖，卻又在27日深夜離奇失蹤，然而遠在歐洲東南部的羅馬尼亞，竟冒出類似金屬柱，引發外界議論紛紛，孰料近日美國一名極限運動家聲稱，其實就是他與友人聯手搬走金屬巨碑。

極限運動家克里斯坦森（Sylvan Christensen），平時熱愛從事低空跳傘及走扁帶活動，他昨（1）日在個人社群平台上，貼出一支23秒的影片，克里斯坦森聲稱自己與3名友人在27日晚間8點半，合力放倒並扛走金屬巨碑，除了拍攝者以外，其他人的臉部都被上打馬賽克。

克里斯坦森在貼文中表示，「如果你不希望它被拿走，就不要在公有土地上丟棄你的私人物品」，他表示最近許多人為了這塊金屬巨碑蜂擁而至，但卻破壞了植被又留下垃圾，克里斯坦森一行人希望能喚醒人們重視背後帶來的問題，「這是公共土地上的垃圾，這地方不是給你放製藝術品的」。

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(中時新聞網)