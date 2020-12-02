大陸最新報告顯示房價「只漲不跌」時代恐已過去。中國社會科學院財經戰略研究院住房大數據項目組1日在2020年華夏房地產投融資高峰論壇上發佈《中國住房大資料分析報告（2020）》，顯示大陸各地房價漲跌分化較為嚴重，同時有9城房價距最高點跌幅超15％，甚至廊坊房價下調幅度達到46.9％、接近腰斬。

該《報告》更指出，各城市房市的差異化將成常態，加上新冠肺炎疫情加速大分化時代來臨，房價局部大漲大跌的風險將成為防範風險重點。

據中金網引述緯房指數監測顯示，統計各城市房價歷史高點到今年10月止，有20座城市下調幅度在10％以上，其中9座城市降幅超過15％，包含北京、天津、青島、海口等地，其中湖北省轄下的廊坊市房價降幅更來到46.9％。

分析各城市房價由漲轉跌的時間點，分別存在兩個時間段。第一是2017年上半年針對一二線城市房地產調控加碼引發，以京津冀城市為代表；另一類是2018年下半年以三四線城市為主，主因來自貨幣化棚改退潮所導致。

(旺報 )