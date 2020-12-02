嘉義市長黃敏惠（左二）表揚宋秋蓮（右二）是健康逆齡好榜樣。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（中）表揚劉秀琴（右）是健康逆齡好模範。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（中）肯定歌仔戲表演益於宣導預防老化。（嘉義市政府提供）

嘉義市22個社區513名樂齡族參加衛生局舉辦的逆齡健康課程3個月後，身體年齡比實際年齡平均年輕8歲，整體身體年齡共減少4104歲，其中，67歲宋秋蓮上3年課後，體齡比實齡年輕18歲，市長黃敏惠稱讚她是好榜樣。

黃敏惠表示，嘉義市迎接高齡化早已超前布署，是全台第一個高齡友善城市，2011年受邀到愛爾蘭都柏林成為全世界30個發起城市之一，辦理「逆齡人生課程」，與嘉創中心合作測驗體適能，3年來幫助很多長者身體年齡越來越逆齡，健康樂活。

衛生局表示，連續3年以在地醫療團隊、社區專業師資，為長者量身打造健康促進課程，例如將戲曲結合慢性病預防，並有獎勵機制，包括出席率、體適能進步率、老師評比等3面向，來評價成效及激勵社區參與。

市衛生局表示，68歲何伯堂先生原本是衰弱前期對象，上課2年後身體年齡55歲，逆齡13歲，還有退休教師劉秀琴身體年齡比實齡年輕9歲，檢測數據顯示本市長者的上肌及下肢肌力普遍較弱，可補充優質蛋白質及維生素D，適當日曬，益於延緩失能。

嘉創中心協理吳宏生表示，自2013年與嘉義市衛生局合作，創建在地銀髮體適能常模資料庫，以「身體年齡」讓受測者有感，今年完測513人，整體身體年齡減少4104歲，平均年輕8歲。

市衛生局2日舉辦逆齡人生課程結業式，表揚獲獎的頂庄社區發展協會、車店社區發展協會、白川町社區發展協會、北門辦公處、長竹社區發展協會等5個單位。

(中時 )