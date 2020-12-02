潤泰新（9945）2日下午應邀舉辦法說會，釋出未來十年推案存量無虞的正向訊息，尤其2025年台北市超級大案「南港之心」公辦都更案，將可望完工，屆時全案可售金額頗有想像空間，業績也可望再度爆發。

未來推案計畫，包括臥龍街都更案、青田街案、犁和段都更案、南港玉成段大案等。接下來壓軸是「南港之心」公辦都更大案，投資300億元、未來總價值將上看700億元，預計2025年完工落成。

潤泰新目前持股不少公司，包括透過潤成控股再轉投資南山人壽的綜合持股約25.03％、直接持股約0.23％，另外對潤弘精密持股約40％、持股潤泰精材約26％、持股潤泰全約12％、持股日友環保約26％等。

潤泰新今年前三季貢獻獲利的最大主力，是南山人壽，光是今年累計前三季就挹注潤泰新達81億元獲利，超越歷年全年的貢獻度；潤泰全則貢獻7億的獲利；松山車站和南港車站的CITYLINK商場也貢獻3億獲利。

不過，由於前三季所得稅就多達15億元，相對吃掉部分利潤，使得潤泰新今年前三季，歸屬於母公司的淨利為81.97億元，每股稅後純益達5.63元。

潤泰新今年在房地產本業方面，最主要是靠松濤苑、潤泰京采、潤泰峰盛、潤泰敦峰等新完工成屋來銷售入帳。

展望未來業績，潤泰新業績已經排隊到2026年；加上整合中土地，在手至少20多筆，未來十年業績無虞。

(工商 )