聲音社群品牌 KKBOX 聯手電子票務 KKTIX一起回顧 2020 年娛樂產業消費行為，發現疫情衝擊逾 60場活動，品牌使用實名/實聯制設備場次激增 15倍。且KKTIX 上每 33 分鐘產生一場活動、每 12 秒成立一筆訂單、每 6 秒售出一張票，顯示在台灣防疫得意的前提下，疫情下各種型態的活動仍舊層出不窮，商機勃勃。

KKTIX 疫情改變產業生態及消費者習慣 實名_實聯制驗票設備活動場次激增 15倍。(KKBOX提供／黃慧雯台北傳真)

趨勢 1 ：疫情改變產業生態 實名/實聯制驗票設備活動場次激增 15倍

2020年受到疫情波及，逾60場售票活動取消或延後，影響超過35萬名購票消費者。展演業者緊急調整活動安排，因應措施包含「大場次換小場次、實名制電子票券、實聯制裝置驗票、售票型線上直播」，其中很多活動將大型場次拆成多個小場次，但小場次代表票變少，為了照顧忠實粉絲，延伸出抽籤、問答等互動購票方式。

同時 KKTIX 觀察今年票券使用狀況，配合政府防疫政策，從原本實名制電子票券購票，發展成實聯制活動入場驗票，7-11月結合實名/實聯制功能活動累積近500場，此外，實聯制因須核對身份與聯絡資訊，人工驗票嚴重影響入場時間，如以大型活動舉例，傳統驗票平均花費近3小時，透過 KKTIX APP 或驗票裝置加速實聯制入場驗證，能節省9成的時間，縮短至20分鐘完成入場，推動向 KKTIX 租借自動實名制、實聯制驗票裝置的場次成長 15 倍。

趨勢 2：Youtuber、直播主從線上走到線下 售票同樣秒殺

得益於台灣防疫成效，下半年實體活動陸續復甦，KKTIX 累計至10月底，以千人以上演唱會場次計算，共販售 85 場位居台灣售票平台第一。全年累積有超過16,000場活動，在 KKTIX 上每 33 分鐘產生一場活動、每 12 秒成立一筆訂單、每 6 秒售出一張票。聚焦在2020年秒殺級的熱門場次銷售狀況， KKTIX 察覺到一個新的現象，以往只有明星歌手演唱會才會遇到的搶票秒殺，今年由 Youtuber、直播主舉辦的實體活動也加入爆賣行列，像是「木曜4超玩跨界演唱會」和「《自由新鎮1.5》舞台劇」皆創下1秒售罄的銷售佳績。

趨勢 3：後疫情時代售票型線上演唱會將成主流 跨國直播演出陸續登台

新冠肺炎疫情不僅對全球旅遊業帶來嚴重衝擊，也中斷各國歌手巡迴演出的行程。不但國外藝人進不來，國內藝人也出不去，因此線上直播便成為回饋歌迷優先考量的演出模式。後疫情時代已有許多活動開始轉為線上直播形式舉辦，因不受限地理限制，國際歌迷有更多機會觀看表演，就連以往對內容保護到家的日本也積極跨至海外市場，KKTIX 虛擬場館已經陸續收到許多跨國演唱會、舞台劇...等售票型線上直播活動的合作洽談，首先起跑的就是11月底舉辦的初音未來演唱會「MAGICAL MIRAI 2020」in OSAKA。線上演唱會成為歌手跨國演出的最佳舞台，隨著越來越多的售票型線上演唱會的舉辦，逐漸形成為新的商業模式，將培養出歌迷不同以往的消費行為。

(科技)