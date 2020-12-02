以疫情為故事背景的大陸繪本《等爸爸回家》，因書中提及「武漢加油」、「中國加油」等字樣，遭民進黨市議員、立委等人開記者會指控，根本是美化中國大陸疫情的大外宣手段，引起議論。文化部今（2）日表示，已發函該公司，依規定應自即刻起不得發行該書。

《等爸爸回家》為華品文創公司於今年代理出版的作品，大陸授權方為長江少年兒童出版社及中國圖書進出口總公司。該書描述一位忙碌的醫生爸爸，原答應過年要在家陪伴孩子，在病毒襲擊城市的狀況下，不得不為城市努力的故事情節。

議員陳怡君日前於臉書發文指出，長江少年兒童出版社正是中國2019年「紅讀計畫」中被列為戰略夥伴的單位之一，「紅讀計畫」工作要求是加強中國政治思想。多名家長陳情，台北市立各大圖書館正準備引進《等爸爸回家》，引起家長擔憂孩童會被「洗紅」，且多所縣市立圖書館也已上架該書。

事件一出，台北市立圖書館即發表聲明，指已暫緩採購。新北市立圖書館、台中市立圖書館現也已下架，經文化部發函業者後，電商通路如博客來均已下架。文化部表示，《等爸爸回家》一書因業者未向文化部申請許可即在台灣發行。文化部已發函該公司依規定應自即刻起不得發行，業者也表示已通知通路進行全面回收作業。

文化部強調，文化部向來尊重出版及發行自由，但依據陸委會主管「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第37條，文化部訂有「大陸地區出版品電影片錄影節目廣播電視節目進入臺灣地區或在臺灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法（大陸許可辦法）」。

文化部表示，依「大陸許可辦法」第8、9條規定，如重製發行為正體中文，業者應於發行前，檢具相關文件（含申請表、公司登記或商業登記證明文件、授權書及規費繳費證明）及大陸簡體字樣書，主動向文化部提出申請許可，文化部據以審查申請資格及是否符合相關規定。

文化部呼籲，業者於兩岸出版交流時宜慎選內容，並依相關規定辦理。未來，文化部也將協同出版公協會加強宣導，並研議強化稽核機制。

(中時 )