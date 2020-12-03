一名護理師的老公指控妻子於民國106年就讀某私立科大二技進修部時，認識一名副教授，2人展開交往。今年2月，副教授從台中專程到斗六與女方見面，2人在車上相會。他從行車記錄器影片中清楚聽到副教授對人妻說「XX，爸爸好想你」、「你要小聲點，我要X你」，驚覺綠帽罩頂痛苦不堪。人夫氣憤提告並求償100萬元。

擔任職業軍官的男子發現老婆與副教授有不正常關係，並且在行車記錄器中發現有出現「親吻」、以及「拉拉鍊」等親密行為的聲音。事後軍官妻子坦承雙方有牽手但沒有外遇出軌。並且在3月簽下切結書稱不會再與副教授見面，不會與其他人有不正常往來......等承諾。

但護理師的老公對於副教授竟然不顧學生已婚的身份，從台中跑到斗六來跟女方見面，甚至在車上有親吻的親密行為，無法釋懷。因此對2人提告求償100萬元。判決書指出，從行車記錄器及切結書內容，已經證明2人侵害配偶關係，雲林地院判處2人應給付女方丈夫精神撫慰金30萬元。

(中時新聞網)