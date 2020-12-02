前八里鄉長柯慶長2日拿著千名地主陳情書抗議，怒轟八里區地價稅3年調漲6.3倍，每坪地要繳6萬元，比淡水、林口發展區都還要高，地主們揚言要到市府丟雞蛋抗議（戴上容攝）

前八里鄉長柯慶長2日拿著千名地主陳情書抗議，怒轟八里區地價稅3年調漲6.3倍，每坪地要繳6萬元，比淡水、林口發展區都還要高，地主們揚言要到市府丟雞蛋抗議；地政局回應，市府有逐年調整全市土地現值2成的目標，且土地現值是隨市價波動式調整。

柯慶長表示，八里區台北港第二期區段徵收土地廣達100多公頃，地主人數高達6000多人，以台北港段33地號公告現值為例，2013年每平方公尺收1萬6700元，2016年竟高達10萬5000元，調漲幅度過高，且八里4萬人的鄉區地價竟比有捷運的淡水、林口新市鎮還高，令人不解。

「這是政府逼得官逼民反！」柯慶長說，八里區多數人務農維生，公告地價調漲後，竟有人一次要繳納70萬元地價稅，繳不起的人只好拿土地抵押繳稅，或是忍痛賣掉祖產，比較幸運的人能出租土地，然而計算後，過半租金都被政府拿走，受影響人數達萬人，受害者目前謀畫包車到新北市府前丟雞蛋抗議。

地政局解釋，公告地價是作為土地增值稅、地價稅課徵基礎，公告地價作業依法是每2年辦理1次，市府有逐年調整全市土地現值2成的目標，該調整土地屬於農地，2016年及2018年公告地價調整後仍低於全新北市平均值，因此2020年才會作出調整。

地政局指出，新北市府2012年公布台北港都市計畫，2014年完成公開標售其公告土地都是隨市場景氣波動式調整，地政局考量民眾納稅負擔，2015、2016年採減半徵收，2017年起才開始全額課稅；另以該區住宅區為例，實價登錄行情約為每坪約40萬元，地政局是參考實價登錄才會調漲。

(中時 )