農糧署推動農產品初級加工，成功媒合7家業者，宣告2日起在全國42家楓康超市鋪點販售，來自全台各地10項優質農產品，提供消費者安心挑選。（張妍溱攝）

超市內設立農產初級加工品專櫃販售，產品含括全臺，有新北三峽碧螺春綠茶、桃園楊梅仙草乾、花蓮壽豐有機山苦瓜茶、臺南歸仁有機杭菊等10項優質產品。（張妍溱攝）

農產加工向前邁進！農委會農糧署輔導農民農產品初級加工並申請工廠登記，有718人參加食品安全衛生教育訓練40個小時課程並結業，其中12家業者取得登記證；2日舉行「初級加工大步走、把關衛生安心購」活動，宣告7業者在楓康超市全國42個據點販售，有來自全台各地10項優質農產品，提供消費者挑選。

農糧署長胡忠一說，媒合香氛花園、紫城、谷芳有機茶園、樂農發、大力蔘、曾吉生及許復堡等7家業者，即日起到12月17號，於楓康超市全台42家分店，設立農產初級加工品專櫃販售，產品含括全臺，有新北三峽碧螺春綠茶、桃園楊梅仙草乾、花蓮壽豐有機山苦瓜茶、臺南歸仁有機杭菊等10項優質產品。

農糧署長胡忠一說，農產品初級加工場登記須審核發證，申請人得通過40小時加工技術與食品安全衛生教育訓練並考試及格，為國產溯源、產銷履歷或有機原料，加工廠取得合法使用，並委託食品工業發展研究所專業團隊逐場輔導改善場域及人員衛生管理，經地方政府農業及衛生主管機關實地查核通過、層層把關。

來自屏東、製作牛蒡的業者王淑惠表示，因種植有機生鮮牛蒡，常遭蟲叮咬、賣相不佳，客人不喜愛，收成時產生耗損，但經過包括，乾燥、磨粉等初級加工，損耗率降約2成左右，原網路販售消費者要加運費，現在超市有販售消費者購買方便，業者也增加收益。

(中時 )