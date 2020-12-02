美女插畫家「JANiE 泥泥學姊」除了擁有高超畫工，還有F罩杯火辣身材，不時在社群平台曬養眼辣照，IG已吸引超過137萬名粉絲追蹤，日前她PO岀一張搭捷運打瞌睡的照片，傲人上圍成為吸睛亮點，讓大批男粉看了快暴動。

泥泥學姊近來不只加入YouTuber界，還準備推出實體寫真，日前她在IG發文：「經過三天實體寫真拍攝，已累趴」，同時附上一張在捷運上閉眼小睡的照片，只見她穿著牛仔外套，內裡搭配一件低胸上衣，讓深邃事業線特別吸睛，傲人雙峰也呼之欲出，畫面十分養眼。

照片曝光後，不少男粉激動留言「好想在旁邊保護泥」、「遇不到野生泥泥QQ」、「怎麼可以睡得那麼美」，見到有人說「捷運會暴動吧」，泥泥學姊也打趣稱「所以我包車」，原來拍照的當下，捷運上幾乎沒其他乘客，才讓照片有了包車的感覺。

事實上，泥泥學姊之前已經數次登上PTT「表特板」，不只長相甜美、身材有看頭，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，還是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己的才華。

(中時新聞網)