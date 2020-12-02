隨著終端服飾消費市場景氣逐步回升，國內紡織供應鏈由下而上的營運好轉也從第四季開始；遠東新（1402）、新纖（1409）第四季出貨動能漸增；市場預期，國內纖維、化纖廠的訂單，可望在年底及明年第一季陸續增加。

訂單回流、平均單價提升，遠東新第三季的營業毛利率已達21.02％，是今年以來的最好。

遠東新指出，隨著疫苗研發露出曙光，全球服飾消費市場的景氣預期會從年底逐漸回溫，客戶回流訂單已見成長；油價的上揚，也會激勵紡纖原料價格的調漲，在「價格上漲、訂單量增加」下，預期明年的業績一定會比今年好。

新纖10月營收出現月增6％，雖年衰退仍有5％，不過，幅度已收斂；新纖指出，第四季開始，化纖事業群的稼動率可望逐月回溫，逐步拉升至接近滿載；瓶用酯粒，10月起開始外銷美國；而在車市出現回溫，工程塑膠的營運也可望好轉。

在化纖、瓶用酯粒、工程塑膠部門的營運回溫下，新纖指出，第四季本業有望優於第三季。

對於2021年的營運表現，新纖認為，隨著新冠肺炎疫苗的問世，相信服飾消費市場也將陸續解凍、回溫，隨著品牌客戶拉貨動能逐步增強，預期明年第一季開始，化纖事業群的訂單回流速度應會加快。

在工程塑膠的營運上，據了解，新纖目前工程塑膠整體稼動率約有7成，在車市回溫下，市場預期，新纖工程塑膠的營運，2021年一定會比今年好。

(工商 )