今年前三季，已賺進近1.5個資本額的不織布大廠南六（6504）指出，未來3年的成長來源，主要來自台灣燕巢總廠及印度廠；其中，印度新廠將於2021年Q3正式投產。燕巢總廠的產能，未來3年，也會逐年成長。

南六燕巢總廠的產線規劃有高速水針布產線，口罩生產線，熔噴生產線，純棉水針布產線。

南六指出，燕巢總廠部分產線已在今年投產，至2022年，全部產線將可量產。

另外，在燕巢總廠旁，目前仍在土地變更中的生技廠區，包括保養品、保健品、敷材等的生產線，也規劃在2024年陸續投產。

至於還在蓋、位於印度艾哈邁達巴德的印度新廠，南六指出，預計將於2021年Q3正式投產。因為南六印度新廠是當地唯一的不織布衛材供應商，訂單已把產能塞爆。

布局從原料到成品的一條龍產線有成，南六指出，由於南六垂直整合能力強，每個廠區從不織布織布廠、多層次加工（機能布）、到高附加價值終端產品的一條龍產線一次到位，因此，近一年的營業毛利率及營益率，才得以逐年提升。

2019年，南六的營業毛利率18.9％、營益率11.08％；到今年的第三季，營業毛利率已提升到27.42％、營益率則達21.2％。

(工商 )