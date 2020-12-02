在紛亂的2020年末之際，文華東方酒店集團將於12月9日周三舉辦「靜謐之夜」（Silent Night），全球旗下所有芳療中心都將為賓客提供一夜寧靜的芳療體驗，連3年榮獲《富比士旅遊指南》5星最高殊榮的台北文華東方酒店芳療中心也將於9日下午5點後，降低音量讓賓客沉浸在寧靜氛圍，並推出1日限定的「靜謐之旅」套裝療程，用頌缽音樂治療與頭肩頸紓壓療程讓賓客療癒身心。

「靜謐之旅」包含體驗頌缽療程，透過頌缽聲波共振讓賓客放鬆身心。（台北文華東方酒店提供）

響應文華東方「靜謐之夜」，12月9日台北文華東方酒店芳療中心將如常提供Spa療程，然而於下午5點後全面靜音，讓賓客在無任何龐雜聲響干擾的安靜氛圍中沉靜下來，芳療師將在賓客更衣前的諮詢時段中，完成所有溝通交談。當日限定的「靜謐之旅」套裝療程，賓客將首先體驗30分鐘頌缽療程的聲波共振中進行冥想，讓大腦與身體獲得休息與放鬆，釋放身心靈的壓力與負面能量。

接下來則是享受45分鐘的「沈澱」頭肩頸舒壓療程，舒緩緊繃的肌肉，排解頭部與肩頸的僵硬不適、進而感受鬆弛舒暢，最後可於休憩室享受「ME Time」私我時光沉澱心靈；此外，專案賓客還能獲贈1份文華東方盛生沐浴油試用品。「靜謐之旅」套裝療程每人3960元+10%，於12月09日下午5點後限定推出。

(中時 )