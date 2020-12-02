公視《返校》影集2日舉辦開播記者會，主演李玲葦、韓寧、黃冠智、姚淳耀、趙正平、鄭家榆、張翰、蔡瑞雪、夏騰宏、房思瑜及製作人林仕肯、林怡伶，三位導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易出席。趙正平飾演原作經典角色「白教官」，面對60年代「學姊」韓寧和夏騰宏、90年代「學妹」李玲葦和姚淳耀兩段師生戀沒好臉色過，他為角色說話，認為應該加感情戲「教官在學校30年，好歹去鄉鎮摸摸茶，他也是人啊」，若有機會發展感情戲，他笑說「我都愛，鄭家榆雖然是老妹，也不錯」。

趙正平事後笑說自己話講得快，認為鄭家榆「她在我們那個年代是女神，是我們大前輩」，鄭家榆謙虛「拍戲大家是大家庭，沒有誰最資深」；年僅23歲的李玲葦，沒看過20年前鄭家榆經典作《懷玉公主》，她表示對戲前盡量不看前輩資料，怕自己太緊張，努力保持平常心對戲。

公視《返校》影集首播記者會，演員李玲葦、韓寧、黃冠智、姚淳耀等人出席。（盧禕祺攝）

姚淳耀戲裡除詮釋師生戀，形容有場戲拍到虛脫，連眼睛都看不到，拍到最後「只能用聽的去感受」，相當激烈。面對《返校》電影版大賣，是否有壓力？趙正平開玩笑「平常就被人家討厭，不擔心多一億人討厭我，在國際平台（Netflix）播出，起碼一億人知道我演反派，說不定好萊塢就來找我，拎北就出運啦！」

鄭家榆劇中面對老公張翰外遇、女兒李玲葦又看得到鬼，坦言角色情緒歇斯底里，下戲後還要打坐15分鐘緩和。她讚李玲葦「比電影版女主角大器，是大格局的女孩」，誇年輕演員們認真，是她近六年拍過最快的戲，也讚甫獲金鐘視帝的姚淳耀「我跟他對一場戲，他好會演，完全把我帶進去」。

49歲的鄭家榆至今未婚，透露自己出身單親家庭，能體會媽媽很有主見，自己若當媽媽，不會想變控制狂，回想母親7年前過世，雖生前母女沒說開，「後來我夢到她，緊要關頭時候，彷彿就坐在我床邊」化解心中糾結。

面對感情，鄭家榆認為已改觀「以前我習慣把喜怒哀樂跟男友分享，但他若沒有安慰你，你會很失望，後來想想，其實把喜跟樂跟他說就好，不要帶給他負面情緒」，認為女生外型不重要，重要是個性好、讓另一半輕鬆。她透露15年前膝蓋髕骨外翻，疼痛多年，近期半月軟骨撕裂，有可能要開刀，她相信萬物有靈性，不時對膝蓋說話「膝蓋啊膝蓋，你是我身體一部分，辛苦一點，我們一起努力」盼和平共處。《返校》影集5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。

公視《返校》影集2日舉行開播記者會，左起蔡瑞雪、鄭家榆、張翰。（盧禕祺攝）

夏騰宏（左起）、房思瑜、趙正平2日出席公視《返校》影集開播記者會。（盧禕祺攝）

公視《返校》影集2日舉行開播記者會，左起製作人林仕肯、林怡伶及三位導演蘇奕瑄、莊翔安、劉易。（盧禕祺攝）

公視《返校》影集2日舉行開播記者會。（盧禕祺攝）

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