北市環評會2日審查北車特定專區C1╱D1土地開發案（北車雙子星大樓聯合開發案），因現在汽機車位僅1300多格，開發單位欲在地面增設4層停車位，環評委員則表示，開發單位不是想著在高價位地段增設車位，而是應透過交通管理辦法降低停車需求，否則恐成國際笑話。

C1╱D1土地開發案流標5次，最終北市捷運工程局與藍天宏匯團隊簽約，總投資金達606億元，將開發的量體達16.6萬坪，未來會建造分別76層、61層的2棟多用途大樓，預計2026年8月完工。環評會對此要求開發單位對植栽規畫、空汙防制、節能減碳、交通衝擊做資料補充。

開發單位表示，地下車位目前僅規畫汽車820格、機車500格，目前並不夠，還需要898至1351格汽車位、1828至2503格機車位，因此希望在地面增設4層停車位。

但環評委員歐陽嶠暉表示，雙子星量體大，營運後耗能也會大，但北市沒發電廠，過去雙子星僅稱要買100萬度綠電，不過他覺得這樣的綠電數還是偏低，應再認購提升。

「在高價位地段增設4層停車位，恐變國際笑話！」環評委員黃台生則說，雙子星附近的大樓還有停車位，開發單位應設法透過交通管理方法，降低停車需求。環委鄭福田說，建議也可將腳踏車納入考量。

開發單位仍強調，目前規畫的車位太少，僅是周邊停車需求的3成，恐會「停車外溢」，未來將會推動「雙子星大樓認同卡」，民眾若搭乘大眾運輸，將可抽獎並獲得紅利。

開發單位說，在尖峰時段，可能採單、雙號車牌管理，以交通衝擊。至於腳踏車，則不鼓勵，因附近客運及大貨車很多，希望未來再確定合理的腳踏車數量。

(中時 )