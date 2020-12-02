30多歲王姓知名室內設計師，去年利用女大生到公司實習機會，竟在公司廁所裝針孔攝影偷拍，女大生發現後報警，檢警在王男電腦中，存有被害女大生如廁照，而且連王男女友也被偷拍。台北地檢署調查時，王男坦承偷拍，辯稱因看膩A片，偷拍比較刺激，檢方今依妨害祕密罪嫌起訴王男，聲請簡易判決處刑。

檢警調查，王男去年向某大學開放暑期實習缺額，得知有2名女大學生報名，竟在廁所內電源開關蓋、置物架上的肥皂盒裝設針孔，1名女大生因發現電源開關蓋的螺絲孔中，出現反射亮光，懷疑是針孔，遂以手機拍照蒐證報警。

警方到王男公司搜查時，在王男電腦裡發現女大生如廁、正在工作的對比照，警方將這張對比照列為證物，要求王男刪除偷拍不雅畫面後送辦。檢方還原王男電腦內檔案，發現王男偷拍的女主角，除了女大生外，還有王男女友。

檢方調查時，王男坦，因為看A片已無法滿足，才開始偷拍，檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

(中時 )