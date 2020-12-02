永豐銀行2日宣布，永豐銀行數位金融服務再進階，即日起推出分行「雲端開戶自由選」，10分鐘就可開立三種帳戶（新台幣／外幣／信託）。

永豐銀行作業處處長陳惠玲表示，永豐秉持「以金融成就美好生活」的理念推動分行數位轉型、全新推出「雲端開戶自由選」，客戶可至永豐銀行各分行，透過個人手機等裝置上網填寫資料並上傳身分證等雙證件，經由系統自動辨識並鍵入資料後，可依需求自由選擇欲開立的新台幣、外幣及信託等三種帳戶，只須在申請表單上一次性簽名同意並留存印鑑樣式後，即完成開戶作業，過程簡便也提供客戶更流暢的數位金融體驗。

陳惠玲表示，為滿足多元客群的金融需求，「雲端開戶自由選」結合數位帳戶開戶的便捷，並實現更強大的金融服務與功能，除基本存款、提款功能外，同步提供大額匯款轉帳、約定轉帳及約定繳費稅帳戶等完整功能，同時，為節省時間，客戶除可在分行上網申請外，也能隨時隨地透過「雲端開戶自由選」的網頁填寫並上傳相關資料，再到永豐銀行各分行確認後即可完成開戶，並立即取得存摺及金融卡後啟用。永豐銀行表示，透過「雲端開戶自由選」所開立的帳戶，即為一般銀行帳戶，單筆、單日或單月的資金調度彈性大，適合個人商家、資金往來需求高或企業的薪資轉帳戶；數位帳戶「大戶DAWHO」則適合年輕客群，可滿足理財投資、消費與彈性資金運用等各項金融需求。

過往銀行臨櫃開戶等待時間長且流程繁瑣，永豐銀行表示，「雲端開戶自由選」運用自動徵審系統，大幅節省客戶等待及銀行作業時間，提供最快速便捷的服務。同時，為落實綠色營運、完整建構分行的數位金融服務，除「雲端開戶自由選」外，永豐銀行於2020年7月創業界之先，於全台125家分行全面導入「eNote」電子表單，提供客戶臨櫃辦理存、匯款等業務時，於eNote上簽名確認即可；9月則啟動線上「預填表單」功能，客戶透過永豐「i分行」網頁或行動網路銀行APP的「分行預約」介面，預先填寫四大類臨櫃交易所需資訊，也可省下交易時間。

(工商 )